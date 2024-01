Doc-Nelle tue mani 3/ Anticipazioni 18 gennaio 2024: Riccardo ai ferri corti con Martina, Andrea ricorda…

Doc-Nelle tue mani 3, anticipazioni puntata del 18 gennaio 2024: Andrea cerca nuovi ricordi

Sta andando in onda la 1^ puntata di Doc-Nelle tue mani 3, la seguita fiction di Rai 1 campione di ascolti. E dalle anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 3 del 18 gennaio 2024 si scopre cosa succederà nella 2^ puntata. Dagli spoiler sulla trama, infatti, si apprende che anche nella prossima puntata ci saranno due episodi. Il primo s’intitola Perfetta e vede al centro il Doc Andrea Fanti continuare a scavare alla ricerca dei suoi nuovi ricordi. Il protagonista assoluto che ha il volto di Luca Argentero ora che finalmente ha incontrato la sua ‘vela’ ha una pista importante da seguire per riscoprire il suo passato.

La anticipazioni di Doc 3 del 18 gennaio 2024, svelano anche cosa succederà agli altri protagonisti della fiction di Rai1. Al centro delle trame ci sarà anche la dottoressa Giulia Giordano, impersonata da Matilde Gioli, che oltre ai problemi con Andrea deve occuparsi di una direttrice di orchestra appena ricoverata. E non è tutto perché nel frattempo ci sarà anche qualche problema per la sua carriera. In ospedale, poi, ci sono dei nuovi specializzandi, come Federico (Giacomo Giorgio). A quest’ultimo verrà affidato il caso di un famoso travel blogger ma questo incontro rischia di creare più di qualche problema.

Anticipazioni Doc-Nelle tue mani 3, puntata del 18 gennaio 2024: Riccardo ai ferri corti con Martina

Stando sempre alle anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 3 del 18 gennaio 2024, si scopre anche la trama del secondo episodio di puntata che si intitola Sogni. Riccardo Bonvenga (Pierpaolo Spollon) sarà alle prese con i tre nuovi specializzandi: Federico Lentini (Giacomo Giorgio), Lin Wang (Elisa Wong) e Martina Carelli (Laura Cravedi). E proprio quest’ultima, intelligente, brillante, empatica, intuitiva, preparata e attenta ai pazienti metterà in crisi Riccardo. Quando il dottor Bonvenga si troverà di fronte un caso che non sa gestire il rapporto con la giovane Martina sarà ai ferri corti.

E non è tutto, perché dalle anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 3 si scopre anche cosa accadrà ad Andrea Fanti. Il personaggio interpretato da Luca Argentero continuerà a scavare nei suoi ricordi ed una ‘vela’ molto importante sarà il concorso dei cori di Mattia che si terrà di lì a poco. Insomma anche nella puntata del 18 gennaio 2024 di Doc 3 non mancheranno colpi di scena e risvolti inaspettati (qui le anticipazioni della 1^ puntata). L’appuntamento è in prima serata, a partire dalle 21.30 circa, su Rai1.











