Doc, nelle tue mani/ Anticipazioni puntata 9 aprile: svelato il passato di Andrea

Mentre giunge al termine il secondo appuntamento con Doc, nelle tue mani, iniziamo a scoprire quelle che saranno le trame dei due episodi che andranno in onda giovedì prossimo, 9 aprile, su Rai1 a partire dalle 21.30. Il primo dei due episodi in onda nel terzo appuntamento ha come titolo “L’errore”. In questo Giulia torna a chiedere l’aiuto del dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui. La donna, infatti, non sa cosa gli è accaduto e le sue attuali condizioni. L’imprevisto è però dietro l’angolo, così un errore causato dalla sua amnesia mette tutti gli specializzandi sotto pressione. Come se la caveranno? Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre.

Doc nelle tue mani, anticipazioni 9 aprile: un tuffo nel passato

Il terzo appuntamento con Doc, nelle tue mani continua poi con l’episodio “Come Eravamo”. Come già il titolo suggerisce, non ci troviamo nel presente bensì facciamo un tuffo nel passato. L’episodio è infatti molto speciale e ci riporta 10 anni indietro: Andrea è felice insieme alla sua famiglia ed è medico entusiasta, infatti ha per la prima volta l’occasione di fare un salto di carriera. Viviamo quindi la vita quei giorni comunque non facili, tenere insieme tutto per Fanti non è cosa semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente.



