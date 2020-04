DOC NELLE TUE MANI/ Anticipazioni ultima puntata 16 aprile: lite tra Andrea e Agnese

Torna la prossima settimana e, purtroppo, già con l’ultima puntata Doc nelle tue mani. Stavolta Andrea Fanti dovrà mettere tutto se stesso per curare il particolare paziente che arriverà in ospedale. Si tratta di Carolina, sua figlia, in reparto per una mattia che nessuno riesce a comprendere. Un duro colpo per Andrea che rivivrà i fantasmi del passato: quelli della morte dell’altro suo figlio. Sarà però lo stesso per Agnese, la cui preoccupazione farà scattare nuove liti con l’ex marito. Andrea però continua a non arrendersi e, anzi, cerca di riavvicinarsi ad Agnese per tornare insieme a lei anche per la figlia Carolina. Intanto Giulia continua a rimanere in disparte anche se sembra pronta a dire tutto ad Andrea sulla loro storia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Doc nelle tue mani, anticipazioni ultima puntata

Mentre giunge al termina l’appuntamento di oggi 9 aprile, iniziamo a scoprire cosa accadrà nella prossima puntata di Doc nelle tue mani che sarà anche l’ultima. Giovedì 16 aprile, a partire dalle 21.25 su Rai1, gli spettatori assisteranno al settimo e ottavo episodio, dai titoli ‘Like’ e ‘Il giuramento di Ippocrate’. Nel penultimo episodio in ospedale arriva Carolina, la figlia di Andrea Fanti. La ragazza sta male e deve fare i conti con una patologia misteriosa. Si creerà una situazione molto tesa, che causerà nuovi scontri tra Andrea e Agnese. Difficoltà che i due cercheranno comunque di mettere in secondo piano per favorire il benessere della ragazza. Intanto Alba è gelosa di Riccardo che sembra incantato dal fascino di una influencer.

Doc nelle tue mani, anticipazioni 16 aprile: Andrea preoccupato per sua figlia

Nell’ottavo episodio di Doc nelle tue mani, intitolato ‘Il giuramento di Ippocrate‘, è ancora Carolina al centro dell’attenzione. Andrea tenta di aiutare sua figlia a guarire e per darle serenità riprende a corteggiare Agnese. Intanto Gabriel ha grandi difficoltà sul lavoro a causa di un forte mal di testa. Non mancheranno colpi di scena nel corso di questo appuntamento che non avrebbe dovuto essere l’ultimo. Luca Argentero ha infatti spiegato che a causa dell’emergenza Coronavirus le riprese sono state interrotte. Dunque per assistere al finale di questa prima stagione bisognerà attendere il prossimo autunno.



