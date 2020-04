Doc Nelle tue mani, riprese sospese per coronavirus/ Saurino: “costretti a bloccarci”

Il gran finale di Doc – Nelle tue mani, la fiction in onda su Raiuno e che ha come protagonista principale Luca Argentero, non andrà in onda. Le puntate, infatti, sono otto, ma a causa dell’emergenza coronavirus, non sono state girate tutte. Il pubblico, così, oltre alla puntata in onda questa sera, vedrà la quarta puntata la settimana scorsa. Poi sarà costretto ad aspettare per vedere le successive quatro puntate. Per il coronavirus, infatti, non è stato possibile girare il gran finale. Ad annunciarlo era stato Luca Argentero ai microfoni di Domenica In, ma oggi, a confermarlo ai microfoni di Storie Italiane, è stato anche Gianmarco Saurino che, nella fiction, interpreta il dottore Lorenzo Lazzarini che ha spiegato le difficoltà incontrate sul set per il Covid 19.

DOC – NELLE TUE MANI: RIPRESE SOSPESE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Non è stato facile recitare sul set di Doc – Nelle tue mani a causa dell’emergenza coronavirus al punto che il set è stato poi bloccato. “Siamo stati costretti a bloccarci a causa del coronavirus. Mancava solo una settimana alla fine delle riprese, ma manca l’ultimo blocco. Per questo la serie sarà divisa in due: quattro serate adesso e quattro quando potremo ricominciare a girare”, ha spiegato Gianmarco Saurino ai microfoni di Eleonora Daniele che si è anche complimentata con l’attore per l’incredibile successo che sta ottenendo la fiction di Raiuno. L’attore, inoltre, ha confessato di aver anche incontrato Pierdante Piccioni, il medico che, con la sua storia, ha ispirato la fiction. “Parlando con Pierdante Piccioni ho capito cosa sia un vero medico: una persona che cerca di comprenderti meglio, per curarti meglio“, ha cncluso.



