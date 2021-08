Doc Nelle tue mani, replica/ Anticipazioni puntata oggi 12 agosto: Agnese gelosa..

Doc Nelle tue mani, anticipazioni puntata oggi, 12 agosto

Questioni di gelosia renderanno roventi gli episodi di oggi, 12 agosto, di Doc Nelle tue Mani. Il medical drama tutto italiano con Luca Argentero ancora protagonista, tornerà in onda in replica questa sera su Rai1 dalle 21.30 circa ad un passo dal finale di stagione. A quel punto inizierà nuovamente l’attesa perché la seconda stagione è ancora in lavorazione e sicuramente non andrà in onda non prima del 2022, magari in inverno.

Non sappiamo ancora quanti episodi comporranno la nuova stagione ma quello che è certo è che Doc Nelle tue mani tornerà prima in replica portando sullo schermo la gelosia di Agnese. La donna è finita a letto con l’ex marito e proprio quando Andrea Fanti pensava di averla riconquistata, ha dovuto fare i conti con l’amara realtà ovvero il suo no. Agnese è tornata dal suo nuovo compagno in attesa di avere il bambino che stanno adottando e questo ha spinto Andrea a scavare nel suo rapporto con Giulia.

Doc Nelle tue mani, Agnese in crisi e in preda alla gelosia?

Proprio questa loro ritrovata complicità nelle ultime puntate di Doc Nelle tue mani metterà in crisi Agnese che a stento riuscirà a tenersi lontana da quello che è stato il marito e padre dei suoi figli. Intanto, in ospedale, arriva la sorella maggiore di Elena per un malore e a quel punto la specializzanda diventa ancora più strana e acida che mai, cosa nasconde e come è il loro rapporto? Dall’altro lato, intanto, Andrea continua le sue ricerche sul Satonal e dopo aver scoperto che la mortalità è superiore a quella della pubblicazione che lui stesso ha fatto, chiedere ad Agnese e Marco di intervenire per spingere verso una nuova sperimentazione prima che possano morire altre persone. Cadrà nel vuoto anche questa sua richiesta?

