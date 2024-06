Doctor Who, chi è Sutekh e perchè il suo ritorno nella serie ha fatto ‘imbestialire’ i fan/ “Che delusione…”

È per certi versi ironica o quasi surreale la polemica che sta investendo in queste ore Doctor Who e un ritorno particolarmente atteso per gli estimatori del genere e della serie tv. A 50 anni dalla sua prima apparizione in Pyramids of Mars, uno dei villain più iconici della saga sta per tornare nel titolo: si tratta di Sutekh.

Per celebrare l’evento – come riporta Sky Tg24 – Tales of the Tardis, spin off di Doctor Who, ha anticipato con un video il grande ritorno di Sutekh con una breve scena che immortala l’incontro con la compagna del quindicesimo dottore, Ruby. Subito dopo, è stata invece mostrata la scena iconica della prima apparizione del villain nel lontano 1975; come anticipato, l’hype dei più nostalgici è stato però smorzato da una modifica rispetto alla scena originale che a quanto pare, tra il serio ed il faceto, ha scatenato l’ira dei fan.

Sutekh torna in Doctor Who senza ‘terza mano’ e i più nostalgici si scatenano: “E gli hanno pure rubato il cuscino!”

“La mano di Sutekh se n’è andata, provo emozioni contrastanti al riguardo”, e ancora: “Hanno rimosso digitalmente la mano”. Ma a cosa si riferiscono tali commenti spuntati su X – riportati dal sito di informazione – e riferiti alla riproduzione della scena originale di Sutekh in Doctor Who? In sostanza, al suo esordio nella serie tv nel 1975, per via del travestimento di scena particolarmente ingombrante, un operatore di scena si ritrovò a dover intervenire durante le riprese per rimuovere un cuscino rimasto attaccato al fondoschiena di Sutekh.

Quindi, cosa è accaduto nel filmato datato 1975 e risalente alla prima apparizione di Sutekh? Semplicemente, con le nuove tecnologie la produzione è intervenuta per rimuovere digitalmente la “terza mano” del villain – che di fatto apparteneva ad un componente della troupe – e dunque rimediare a quello che di fatto era un errore ma che in un certo senso era diventato un fattore iconico del personaggio di Sutekh in Doctor Who. “Non solo hanno rimosso la mano, ma hanno anche rubato il suo cuscino”, protestano così – come riporta Sky Tg24 – i fan del titolo: “Sono deluso nel vedere che hanno eliminato la terza mano di Sutekh!”.











