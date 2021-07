Dodi Al-Fayed, compagno Lady Diana/ L’amore passionale con la Principessa e i flirt..

Dodi Al Fayed è stato l’ultimo amore di Lady Diana. L’imprenditore egiziano era con lei la notte del 31 agosto 1997 quando un terribile incidente mise fine alla vita della Principessa. Anche Dodi Al Fayed perse la vita nel terribile impatto che avvenne a Parigi mettendo così fine anche al sogno d’amore con la Principessa. Quello tra Dodi Al Fayaef e Lady Diana fu un amore vero e passionale. Le poche foto dei momenti che i due trascorrevano insieme indicavano l’esistenza di feeling e complicità. Le foto del bacio e dell’abbraccio in barca provocarono uno scandalo nonostante, all’epoca, la Principessa avesse già divorziato con il Principe Carlo. Lady Diana arrivò nella vita di Dodi Al Fayed dopo numerosi flirt. L’imprenditore, infatti, aveva sempre subito il fascino femminile e, oltre ad essersi sposato con Suzanne Gregard con cui divorziò dopo otto mesi, prima del matrimonio, ha avuto flirt con Brooke Shields, Britt Ekland, Valerie Perrine e Tina Sinatra.

Dodi Al-Fayed e Lady Diana, uniti anche dopo la morte

L’incidente e la morte hanno messo fine all’amore tra Dodi Al-Fayed e Lady Diana che, accanto all’imprenditore, aveva ritrovato il sorriso. Dopo la tragica scomparsa, vengono commemorati allo stesso modo. Entrambi, infatti, riposano nelle tenute delle rispettive famiglie, in due tombe solitarie. A Londra, inoltre, fino al 2018, all’ingresso di Harrods, era possibile ammirare la statua di bronzo di Dody e Diana con la scritta “vittime innocenti”, voluta dal padre dell’imprenditore che non ha mai creduto all’incidente. “Mohamed ritiene che i due fossero innamorati e avrebbero annunciato il fidanzamento al rientro a Londra, il giorno successivo alla tragedia. Non potrà mai superare la morte del figlio e della principessa, amava entrambi”, raccontava nel 2017 un amico stretto della famiglia Al-Fayed al Sun.

