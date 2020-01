Dodi Battaglia/ “Ringrazio Dio per quello che ho avuto, i Pooh…”

Dodi Battaglia è pronto a scendere in campo questa sera ospite della finalissima di All Together Now al fianco di uno dei concorrenti che si giocherà il tutto per tutto per la vittoria. Sicuramente non c’è bisogno di presentazioni quando si parla di uno dei pilastri dei Pooh e i fan sono già pronti a rivederlo in tv e riascoltare la sua splendida voce per fare un passo indietro nel tempo ricordando i momenti clou del suo percorso musicale. Lo stesso per il quale lui ringrazia Dio ogni giorno come ha avuto modo di ricordare in un’intervista che ha rilasciato a corrieredellospettacolo.net: “Nella mia lunga carriera sono stati molti i traguardi raggiunti e ringrazio moltissimo Dio per il talento che mi ha dato e per la fortuna che ho avuto nella mia vita e nella mia carriera. Ho conquistato nell’arco di 50 anni molti titoli, 100 milioni di dischi venduti, traguardi innumerevoli“. Il suo rapporto con il passato e con i Pooh è ancora quello amorevole di sempre (tanto da dirsi convinto che quella di sciogliere il gruppo non sia stata la scelta migliore) ma, a questo punto, la sua unica voglia per il futuro è quella di andare avanti con la sua musica senza mai chiudere la porta a niente. Magari un giorno lo ritroveremo sul palco con i suoi compagni di sempre?

