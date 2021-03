Dodi Battaglia Vs Amadeus/ “Omaggio a Stefano d’Orazio a Sanremo? Hanno sbagliato”

Dodi Battaglia è furioso così come tutti i Pooh che hanno dovuto fare i conti con “problemi di sforamento” dietro i quali si è nascosto Amadeus scusandosi per il mancato omaggio a Stefano d’Orazio a Sanremo 2021. Uno dei volti noti della famosa band italiana sarà ospite a Oggi è un altro giorno e sicuramente non potrà non affrontare la polemica di questi giorni, la stessa nata in seno ai Pooh e portata e sdoganata sui social anche da Francesco Facchinetti che ha voluto chiedere scusa a suo “zio” ricordando che vivrà per sempre nel cuore di milioni di italiani anche se al Festival questo non lo sanno. A lui si sono uniti anche gli altri membri della band e, in particolare, anche Dodi Battaglia che ha parlato di quello che è successo come qualcosa di orrendo e vergognoso.

Dodi Battaglia contro Amadeus per il mancato omaggio a Stefano d’Orazio

A quanto pare, tra i mille pezzi storici del Festival che si sono alternati ai big in gara sul palco di Sanremo 2021, era previsto anche un omaggio al batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio (che il Festival lo vinse nel 1990 con ‘Uomini soli’). Secondo le prime anticipazioni sembra che proprio Amadeus e Fiorello avrebbero dovuto portare sul palco Uomini soli per ricordarlo ma che poi la scaletta sia saltata per problemi di sforamento e di tempi troppo lunghi. Ma questa non è una scusa valida, i Pooh ne sono certi visto che sarebbe bastata una sola parola per salutarlo. Proprio il chitarrista Dodi Battaglia ha affidato ai social la sua delusione rilanciando: “Ci sono persone che sanno toccare la nostra vita in modo gentile, meritando ogni singolo pensiero affettuoso che sanno suscitare per il solo motivo di esistere. Stefano negli anni è divenuto amico di molti ed abita i cuori di tutto quel pubblico che ha imparato a volergli bene. Ed è lì che deve stare, perché nel cuore ci sarà sempre un posto per lui, malgrado la memoria corta di molti“.



