Dolcenera vs Anna Tatangelo/ “Pesce non può stare col caviale”: pace in vista? (Iene)

Dopo le parole di Dolcenera a “Vieni da me“ si è aperta una vera e propria faida con Anna Tatangelo. Ospite di Caterina Balivo su Rai Uno, a precisa domanda se meritasse lei di vincere il Festival di Sanremo 2006 nella categoria donne anziché la Tatangelo, l’interprete di Galatina ha risposto:”Non si può mettere insieme il pesce con il caviale…sì invece!“. Insomma, a distanza di quasi 14 anni, quel secondo posto brucia ancora per Dolcenera. La risposta della Tatangelo, però, non si è fatta attendere:”Il pesce piace a tutti e il caviale non piace ad un sacco di gente”. Insomma, la nativa di Sora, seppure con diplomazia, ha risposto a tono alla collega che aveva messo in dubbio la sua qualità. Un po’ come dire: meglio essere considerata di livello inferiore ma incontrare il gradimento di un pubblico più vasto. Ma qualcuno è in grado di mettere d’accordo Dolcenera e la Tatangelo?

DOLCENERA CONTRO ANNA TATANGELO: PACE IN VISTA?

C’hanno provato quelli de “Le Iene Show”, che per l’occasione hanno deciso di inviare in missione due inviati dotati di un’ironia irriverente come Corti e Onnis. I due hanno incontrato singolarmente Dolcenera e Anna Tatangelo per capire se c’era la possibilità di mettere pace tra le due artiste ai ferri corti. C’è da dire che lo hanno fatto a modo loro…In che senso? Beh, chiedendo ad esempio a Dolcenera un chiarimento molto sui generis:”Tu volevi dire semplicemente che c’è differenza tra il cioccolato e la mer*a…”. Provocazioni dei due inviati a parte, resta il fatto che le due hanno accettato di incontrarsi per seppellire ogni possibile ascia di guerra cantando insieme una canzone. Diciamola tutta: non sembravano chissà quanto entusiaste alla prospettiva…come sarà andata a finire? Lo scopriremo nella puntata de Le “Iene Show” in onda oggi su Italia Uno…

