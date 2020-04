Dolci e delitti una ricetta buona per morire/ Su Rai 2 il film con Barbara Niven

Pubblicità

Dolci e delitti una ricetta buona per morire va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 16:50. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America dell’anno 2016 con la regia che è stata curata da Kristoffer Tarobi il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne lo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast figurano Tra i principali protagonisti Alison Sweeney, Barbara Niven, Cameron Mathison, Gabriel Hogan, Toby Levins e Lisa Durupt.

Dolci e delitti una ricetta buona per morire, la trama del film

Ecco la trama di Dolci e delitti una ricetta buona per morire. Ci troviamo in quella che sembra essere una tranquilla cittadina americana dove vive una donna di nome Hannah, la quale si fa apprezzare non solo per la sua cortesia e la sua bellezza, ma anche per essere una straordinaria pasticciera che ogni giorno delizia i propri clienti con gustosi dolci da consumare all’interno della sua struttura. Tuttavia, la tranquilla vita di periferia viene messa a rischio per via di un evento drammatico.

Il corpo dello sceriffo della zona viene ritrovato senza vita e questo è un fatto davvero inusuale che colpisce in maniera significativa la coscienza di tutti i cittadini anche perché lo sceriffo con i suoi modi di fare decisi e duri è sempre riuscito a mantenere l’ordine pubblico in maniera impeccabile facendosi notevolmente apprezzare. Suo malgrado la pasticciera dovrà occuparsi di questa vicenda in quanto viene accusata dell’omicidio del suo amato cognato.

Le accuse prendono spunto da una serie di indizi che gli organi di polizia hanno rinvenuto nei pressi del luogo dove è stato trovato il corpo senza vita dello sceriffo e soprattutto nei pressi della casa del cognato. A questo punto la donna dovrà occuparsi delle indagini mettendo in atto tutto il proprio piglio per questo genere di situazioni e soprattutto rendendosi conto come l’assassinio dello sceriffo sia stato effettuato attraverso un avvelenamento di un dolce.



