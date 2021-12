DOMANI È UN ALTRO GIORNO/ Su Rete 4 il film con una premiata Anna Ferretti

Domani è un altro giorno può contare su attori rinomato del panorama italiano, come Marco Giallini, Anna Ferzetti e Valerio Mastandrea. La pellicola ha infatti ottenuto diversi riconoscimenti importanti, come il premio di migliore attrice non protagonista per Anna Ferretti al Busto Arsizio film festival del 2019 e una candidatura ai David di Donatello 2020 nella medesima categoria. Nel cast si fa notare per un piccolo ruolo anche Blas Roca Rey che interpreta il ruolo di Luigi. L’attore peruviano, naturalizzato italiano, classe 1961 è figlio di un grande scultore. Il suo esordio assoluto arriva nel 1985 nel cortometraggio di Pino Quartullo e Stefano Reali, Exit. Da quel momento inizia a lavorare costantemente tra cinema e tv. L’abbiamo visto ad alti livelli protagonista anche della serie tv di Pupi Avati, del 1989. Scritta in maniera intelligente la sua parte seppur piccola è di quelle che rimangono impresse allo spettatore.

Loredana, moglie morta di Marco Giallini/ "Stavamo chiacchierando e poi..."

Domani è un altro giorno, film di Rete 4 diretto da Simone Spada

Domani è un altro giorno è il film che occupa la prima serata di oggi, giovedì 30 dicembre, su Rete 4 a partire dalle ore 21.20. È un film drammatico prodotto in Italia nel 2019 e diretto da Simone Spada. Protagonisti sono due straordinari Marco Giallini e Valerio Mastandrea.

Marco Giallini/ “Gigi Proietti? È molto dura, eravamo appena diventati amici: lo amo”

Nel cast troviamo anche Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Barbara Ronchi, Pietro Ragusa e molti altri ancora. Il tema principale della colonna sonora del film è il brano omonimo che ha fatto trionfare Ornella Vanoni e che è stato reinterpretato da Noemi. In Italia nelle prime otto settimane ha sfiorato i due milioni di euro di incasso.

Domani è un altro giorno, la trama del film: l’amicizia è più forte della morte?

La storia di Domani è un altro giorno si concentra principalmente sulla forte amicizia tra due uomini di nome Giuliano e Tommaso. Quest’ultimo vive da diverso tempo in Canada, pur conservando un grande sentimento nei confronti dell’amico mai realmente dimenticato.

Loredana, moglie morta Marco Giallini/ Lui: "Parlo ancora con lei"

Infatti, tornato a Roma per qualche giorno sceglie di passare del tempo proprio con il caro amico, venendo a conoscenza però di una rivelazione che cambierà i prossimi eventi della sua vita stravolgendo tutti i piani imminenti. Giuliano infatti gli confessa di soffrire di una grave malattia terminale, avendo ormai poco da vivere.

Tommaso decide così di trascorrere quanto più tempo possibile con l’amico, aiutandolo in una lotta contro la malattia e le terapie che dura oltre un anno. Oltre questo termine, Giuliano sente di non avere più le forze per andare avanti e di continuare a seguire l’iter terapeutico; decide così di abbandonarsi al destino scelto per la sua vita, attendendo con spensieratezza il momento di lasciare questo mondo. Restano solo 4 giorni di vita al ragazzo, che decide di dedicare interamente all’amico Tommaso rivivendo insieme la loro amicizia per poi dirsi tragicamente addio.

Video, il trailer del film “Domani è un altro giorno”





© RIPRODUZIONE RISERVATA