Domenica ecologica Roma, blocco auto totale/ Fascia Verde: orari e divieti anti-smog

È in corso la prima Domenica ecologica del 2020 a Roma: un blocco auto totale in Fascia Verde, con diversi divieti e vincoli legati al traffico ma anche ai riscaldamenti di tutta la Capitale. La decisione è giunta negli scorsi giorni direttamente dal Campidoglio, a fronte di una settimana dove si sono succeduti blocchi intensivi del traffico auto per tutti i veicoli Diesel: i limiti superati di Pm10 nell’aria venivano superati ogni giorno eppure lo stop imposto dalla giunta Raggi non è servito praticamente a nulla per diminuire i dati dello smog in arrivo dalle centraline piazzate in 13 punti della città di Roma. Così, dopo una breve pausa nella giornata di ieri, oggi si torna a fermare il traffico auto questa volta però a livello globale con tutti i veicoli coinvolti: ogni veicolo a motore non potrà circolare nella maxi Ztl Fascia Verde nelle fasce tra le 7.30 e le 12.30 e poi tra le 16.30 e le 20.30, riguarda anche tutti i mezzi forniti di permesso d’accesso e circolazione nelle zone di norma a traffico limitato. Le uniche eccezioni previste dal provvedimento sulla Domenica ecologica riguardano i veicoli elettrici, quelli ibridi, quelli a Gpl, a metano e i mezzi bi-fuel: esenzione dal blocco auto totale anche per benzina Euro 6 (fermi invece i diesel euro 6), per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.

DOMENICA ECOLOGICA ROMA: FLOP PER BLOCCO DIESEL

La Domenica ecologica, spiega ancora il Comune di Roma, riguarda però non solo i veicoli a motore con il blocco semi-totale delle auto in Ztl: durante la giornata di oggi, sull’intero territorio comunale gli impianti termici non potranno superare i 18 gradi negli edifici privati (residenziali), negozi, uffici, chiede, luoghi di culto e attività sportive/ricreative. Il limite è invece fissato a 17 gradi nel caso di edifici artigianali o industrie: «Esclusi dalla restrizione ospedali, cliniche e case di cura oltre a scuole ed edifici assimilabili». Mentre va ricordato che i prossimi appuntamenti delle “Domeniche ecologiche” sono previsti per il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo, è da segnalare la crescete sfiducia della cittadinanza e di molte associazioni di categoria contro i provvedimenti presi dalla giunta Raggi a fronte del flop semi-totale del blocco auto totale per tutti i veicoli a Diesel: come spiega Unrae (Unione nazionale dei rappresentanti autoveicoli esteri) il blocco ha avuto «un impatto ambientale assolutamente irrisorio», non solo si tratterebbe di «provvedimento ideologico che penalizza ingiustamente i cittadini e che non ha alcuna influenza sulla qualità dell’aria in città, poiché queste motorizzazioni, che rappresentano solo l’8% del totale nella Capitale, hanno emissioni di particolato e ossidi di azoto prossime allo zero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA