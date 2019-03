Roma, blocco totale del traffico/ Circolazione vietata alle auto fino alle 20:30

Giornata di passione oggi a Roma per gli automobilisti, visto che è previsto il blocco delle auto e del traffico. Si tratta dell’ultima domenica ecologica del comune capitolino, che giunge nel giorno in cui una tratta di 15 chilometri della Città Eterna sarà dedicata esclusivamente ai pedoni e ai ciclisti. Obiettivo del blocco, contenere le emissioni inquinanti, e nel contempo, sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della qualità dell’aria e non solo. Circolazione vietata a partire dalle ore 7:30 di questa mattina, e la prima fase si chiuderà alle 12:30. Alle 16:30 il blocco riprenderà e si chiuderà definitivamente alle 20:30 di questa sera. Circolazione interdetta che riguarderà la zona della ZTL “Fascia verde”, e nel divieto saranno compresi tutti i veicoli, Euro 6 inclusi. Per fronteggiare i disagi derivanti dal divieto di circolazione automobilistica, il comune di Roma ha predisposto un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, mentre la polizia municipale vigilerà con attenzione affinchè il divieto venga rispettato.

ROMA, BLOCCO TOTALE DEL TRAFFICO

Sono previste delle deroghe, come ad esempio i veicoli elettrici, quelli a metano, i ciclomotori da “Euro 2” in su, i mezzi della polizia e della sicurezza: per un elenco completo dei veicoli che potranno circolare quest’oggi vi rimandiamo al sito del campidoglio. Per quanto riguarda invece l’iniziativa congiunta #vialibera, che prevede 15 km di strade dedicate a pedoni e ciclisti, questo sarà l’elenco completo delle vie interdette al traffico: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via del Corso, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto. Visto il blocco totale della circolazione in queste zone, tra le ore 9 di stamane e le 18:30 di questa sera, le linee C2 e C3, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 118, 150, 160, 310, 492, 590, 649 e 910 saranno costrette a cambiare percorso.

