Blocco auto Roma, stop veicoli inquinanti/ Ipotesi da martedì: no Diesel Euro 6

Per il perdurare dei livelli di Pm10 nei cieli di Roma Capitale, oggi e domani lunedì 13 gennaio permane il blocco auto per i veicoli più inquinanti: l’annuncio dato dal servizio Mobilità del Campidoglio segnala come vi siano ancora in atto i superamenti dei limiti di legge dei valori di Pm10. Perciò resta l’ordinanza sindacale che prevede la forte limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti anche nelle giornate di oggi e domani, lunedì 13 gennaio: si tratta degli Autoveicoli Benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; degli Autoveicoli Diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 ma anche della limitazione per la circolazione veicolare nella Z.T.L. “Fascia Verde” di Roma per: – Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1. Per oggi, tra le 16.30 e le 20.30 è previsto lo stop con blocco auto Diesel Euro 3, mentre per la giornata di lunedì il Comune ha disposto il blocco per Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 – Autoveicoli Benzina Euro 2 tra le 7.30 e le 20.30. Da ultimo, nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30, resta lo stop per Autoveicoli Diesel Euro 3.

BLOCCO AUTO E PROVVEDIMENTI ANTI-SMOG A ROMA

Il Comune di Roma ha disposto sempre per le giornate di oggi e domani il consiglio a tutta la cittadinanza di utilizzare trasporti pubblici evitando l’utilizzo dell’auto e dei veicoli a motore privati, oltre a all’utilizzo in modo condiviso dell’automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing). Resta però un ulteriore timore per tutti i cittadini romani intenti agli spostamenti quotidiani da e per la Capitale: visto il protrarsi dei livelli inquinanti e stante anche la previsione di Arpa Lazio per i prossimi giorni, è stata già avanzata l’ipotesi che per la giornata di martedì 14 gennaio si possa andare verso un blocco auto ancora più restrittivo addirittura per tutti i diesel fino a Euro 6. Come ricorda il portale del Campidoglio, «L’ufficialità non arriverà prima di lunedì, solo a seguito della valutazione dello stato della qualità dell’aria e dell’aggiornamento delle previsioni per i giorni successivi». Il sindaco di Roma Virginia Raggi sulla propria pagina Facebook ha commentato «In questi giorni la qualità dell’aria a Roma continua a registrare troppo smog. I valori di PM10, ovvero le polveri sottili, stanno superando i limiti di legge. Se la situazione non migliorerà nei prossimi giorni, martedì 14 gennaio la legge ci impone un blocco più restrittivo che riguarderà tutti i veicoli a diesel, fino all’Euro 6. Si può evitare se ognuno di noi, nel suo piccolo, contribuisce a non inquinare ancor di più l’aria. Alcuni semplici comportamenti possono aiutare, – conclude la sindaca M5s – come ad esempio non prendere l’auto privata ma preferire metro, bus e tram, utilizzare l’automobile insieme ad amici e colleghi per ridurre il numero di veicoli in strada oppure limitare l’uso dei riscaldamenti. Tutti possono fare la loro parte e contribuire a rendere l’aria più pulita».

