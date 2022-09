Domenica in/ Anticipazioni 18 settembre 2022: Stefania Sandrelli choc, la virità su Totti e Ilary Blasi

Domenica In: ospiti e anticipazioni puntata 18 settembre: spazio alla Regina Elisabetta II

In questa nuova stagione Domenica In è già al suo secondo appuntamento i cui Mara Venier cercherà di tenere compagnia a tutti gli italiani in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle 13:30 in contemporanea con Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Questo pomeriggio il salotto di Rai 1 si aprirà con un talk sulla morte della Regina Elisabetta II con Alberto Matano, Silvia Giacobini e Enrico Franceschini, autore del libro: “Elisabetta II- l’ultima grande Regina”, mentre in collegamento da Londra ci saranno Marco Varnello e Giorgia Cardinaletti.

Domenica In: Mara Venier racconta il nuovo cinema italiano

Non solo la Regina Elisabetta, nel corso del secondo appuntamento con Domenica In Mara Venier parlerà anche di cinema grazie all’intervista all’attrice Stefania Sandrelli che presenterà il film “Acqua e Anice” e Walter Veltroni insieme a Federica Cappelletti per presentare il film “È stato tutto bello- Storia di Paolino e Pablito”.

Spazio anche alla cronaca mondana con il dibattito che ha tenuto impegnati tutti gli italiani durante l’estate: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Mara Venier racconterà le ultime vicende della coppia con Roberto d’Agostino, Vittorio Feltri, il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti e Alex Neccetelli, amico storico dell’ex capitano romanista.

