Domenica In/ Anticipazioni 23 gennaio e ospiti: omaggio al Festival della canzone italiana

Anticipazioni Domenica In puntata 23 gennaio: tutti gli ospiti

Questo pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17 andrà in onda una nuova puntata di Domenica In in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, condotto come sempre da Mara Venier. Anche la puntata di oggi si aprirà con il consueto spazio all’informazione sull’evoluzione della pandemia con il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri e il professor Francesco Le Foche.

Subito dopo il momento dedicato all’attualità da Mara Venier ci sarà uno spazio dedicato al Festival della canzone italiana attraverso un talk intitolato “Tutti pazzi per Sanremo” in cui Ivana Spagna farà ascoltare a tutti “Easy Lady”, uno dei suoi primi successi, e renderà omaggio a Mia Martini con un’interpretazione di “Almeno tu nell’universo”.

Domenica In: l’omaggio a Domenico Modugno

Non solo Ivana Spagna, tra i tanti ospiti musicali presenti questo pomeriggio a Domenica In interverrà anche Bobby Solo con l’interpretazione di due suoi pezzi di Sanremo “Zingara” e “Gelosia” e un omaggio a Domenico Modugno, e Nino D’Angelo che canterà “Senza giacca e cravatta” e “Mente cuore”.

Non solo musica, durante questa puntata di Domenica In ci sarà spazio anche per il cinema. Nel salotto di Mara Venier saranno presenti Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini, le protagoniste del film “Tre Sorelle” di Enrico Vanzina che verrà pubblicato il 27 gennaio su Amazon Prime Video.

