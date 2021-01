Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 10 gennaio: Giuseppe Fiorello, Sandra Milo e…

La trasmissione Domenica In è giunta alla sua 18esima puntata e torna nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 gennaio 2021, con una carrellata di ospiti imperdibili. Alla conduzione del programma ritroveremo come sempre Mara Venier che, dalle ore 14 in punto si farà trovare prontissima negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con tanti amici da presentare e con i quali chiacchierare. Tra i tanti non mancherà Giuseppe Fiorello, che interverrà per presentare il suo spettacolo dal titolo “Penso che un sogno così’’ che andrà in onda su Rai1 nella prima serata di domani.

Tanta musica, come da tradizione, nel corso della nuova puntata di Domenica In, a partire da Roberto Vecchioni che però coglierà l’occasione per presentare il suo libro dal titolo “Lezioni di volo e di atterraggio”. Chiaramente Mara Venier non rinuncerà ai suoi maggiori successi del calibro di “Samarcanda” e “Chiamami ancora amore”, con la quale ha vinto il Festival di Sanremo 2011.

DOMENICA IN, LA PUNTATA DI OGGI 10 GENNAIO 2021

Ad arricchire la puntata all’insegna di Domenica In, anche la grande attrice Sandra Milo che interverrà con Mara Venier per raccontare la sua vita, tra carriera e sfera privata. Ospite della popolare conduttrice e signora della domenica televisiva, anche il collega Pierluigi Diaco che presenterà il suo nuovo programma dal titolo “Ti sento”, prossimamente su Rai2. Con la conduttrice percorrerà poi la sua grande passione per la radio ma anche altri momenti che hanno segnato la sua carriera sul piccolo schermo. Si rinnova anche questa settimana lo spazio dedicato all’informazione sull’emergenza sanitaria in Italia legata alla pandemia da Covid e in studio interverrà come sempre il professor Francesco Le Foche, immunologo, insieme alla giornalista Giovanna Botteri. In collegamento ci saranno invece Carlo Conti e Lino Banfi che porranno alcune domande all’esperto in merito alla campagna di vaccinazione. Gli ospiti di Domenica In non si esauriscono qui: ci sarà anche l’attrice Valeria Fabrizi che commenterà il successo della prima puntata della fiction Che Dio ci aiuti mentre in collegamento ci saranno anche gli attori Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo.



