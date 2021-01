SANDRA MILO/ A 87 anni vittima dei maniaci del web…

Sandra Milo sarà ospite a Domenica In nella puntata del 10 gennaio: per la celebre attrice è un momento particolare, tornata sulla cresta dell’onda anche grazie all’utilizzo del profilo Instagram che, a discapito di un’età non più verdissima, ha portato Sandra Milo, anche grazie all’aiuto di un abile social media manager, a relazionarsi anche col pubblico più giovane. Numeri da influencer per Sandra Milo che nel giro di poche settimane ha superato quota 23mila followers, ma che ha dovuto anche far fronte a qualche inaspettata disavventura a causa di qualche maleducato.

Si sa, su internet gli “haters” sono all’ordine del giorno, ma Sandra Milo non avrebbe mai creduto di dover fare i conti anche a proposte e messaggi sconci. Questo il messaggio postato dall’attrice 87enne: “Comunicazione ufficiale per chiunque mi scriva con l’intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte. Non solo non solo solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! E il signore della storia precedente tutto sommato è stato delicato, dipingendosi al meglio. Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili. E non mi riferisco a quelli del parlamento!”

SANDRA MILO, L’INTERVISTA A “UNA PEZZA DI LUNDINI”

Ha continuato Sandra Milo nel suo messaggio: “La mia espressione sbigottita prima di applicare il blocco secondo il mio personale dpcm è parimenti a quello di questo primate del regno animale. Roba da matti!”.Sandra Milo si riferiva a una storia in cui un follower si era proposto per un incontro mettendo in mostra, solo a parole, le sue doti. Ma è arrivato dunque di peggio. Nonostante questo, c’è da dire che l’arrivo su internet di Sandra Milo ha avuto un effetto dirompente e un grande aiuto l’attrice l’ha sicuramente ottenuto dalla divertente ospitata al programma televisivo rivelazione dell’anno, ovvero “Una pezza di Lundini“, in cui il conduttore Valerio Lundini l’ha sottoposta a una delle sue surreali interviste.

Particolarmente esilarante il momento in cui uno dei collaboratori del programma, il “Tenente Silvestri”, ha dovuto leggere una poesia che inizialmente era stata scritta e pensata per Carmen Russo, quando in realtà l’ospite era la Milo. Un contenuto presto divenuto virale anche su Instagram: vedere per credere!



