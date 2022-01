Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 16 gennaio: Serena Rossi e Federica Cappelletti

Domenica In, la nuova puntata di oggi

In questa domenica 16 gennaio 2022 si rinnova l’appuntamento con la storica trasmissione di Raiuno, Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier. La padrona di casa ed i suoi numerosi ospiti saranno in studio ed in collegamento dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma per l’intero pomeriggio, a partire dalle ore 14 e fino a quando non arriverà il turno di Francesca Fialdini con la sua Da noi a ruota libera. Ma dunque, cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo appuntamento odierno?

Come sempre Mara Venier non sarà da sola ma anzi sarà affiancata da tutta una serie di ospiti speciali, a partire dall’attrice Serena Rossi che coglierà l’occasione per presentare la sua nuova fiction, La Sposa, in onda proprio da questa sera su Raiuno. In studio anche Federica Cappelletti, protagonista di una intensa intervista. La donna è la moglie del grande campione della Nazionale di calcio italiana, Paolo Rossi, prematuramente scomparso nel dicembre 2020. Nel corso della sua ospitata presenterà anche il suo libro dal titolo “Per sempre noi due” nel quale sono raccolte alcune delle loro più belle lettere d’amore.

Domenica In, tutti gli ospiti e gli argomenti

Manca sempre meno al prossimo Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus, ed anche questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Domenica In, sarà dato ampio spazio alla kermesse ed ai suoi protagonisti passati e futuri. Per l’occasione la padrona di casa guiderà, esattamente come la scorsa settimana, il talk dal titolo “Tutti pazzi per Sanremo” che vedrà la presenza di Al Bano Carrisi, Bobby Solo, Fausto Leali, Marino Bartoletti, Alba Parietti e Gabriella Farinon, pronti a parlare dei grandi successi sanremesi e di quello che ci si aspetta dell’imminente nuova 72esima edizione del Festival targato per il terzo anno consecutivo Amadeus. Nel corso della parentesi sanremese interverrà Pierpaolo Pretelli che proporrà alcuni dei maggiori successi del Festival, accompagnato dalla band di Domenica In.

Anche questa settimana torna l’appuntamento con lo spazio dedicato all’informazione sul Covid ed i vaccini. Non siamo ancora del tutto fuori dalla pandemia e per questo Domenica In continuerà ad informare con la presenza in studio del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la professoressa Maria Rita Gismondo, direttrice di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale Sacco di Milano, Al Bano Carrisi, di recente guarito dal Covid. In collegamento con la trasmissione, interverranno anche il professor Matteo Bassetti, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, Luca Zaia, governatore della Regione Veneto e il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti.



