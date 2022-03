Domenica In, anticipazioni puntata 13 marzo/ Riccardo Cocciante e Amanda Lear…

Anche oggi torna l’appuntamento con Mara Venier. Nella nuova puntata di oggi di “Domenica In”, Mara Venier aprirà con lo spazio informativo dedicato alla guerra in Ucraina. Sarà mandato in onda un filmato e ci saranno i contributi di alcuni ospiti. Anche oggi, come era successo già la settimana scorsa, ci sarà in collegamento la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni; con lei Alberto Matano. Tornerà Gemma Calabresi Milite per proseguire l’intervista iniziata la scorsa domenica, ma che per motivi di tempo non è stata conclusa. La vedova del Commissario Luigi Calabresi, ammazzato dalle Brigate Rosse, tornerà a parlare della sua vita dopo il 17 maggio del 1972.

La puntata sarà caratterizzata da due grandi star della musica internazionale. Mara Venier ospiterà Riccardo Cocciante che si racconterà tra musica e parole. Cocciante ripercorrerà la sua carriera parlando anche del successo del musical “Notre Dame de Paris” che proprio quest’anno celebra 20 anni di successi nel mondo, per poi in chiusura esibirsi al pianoforte con alcuni dei suoi brani più conosciuti. Spazio poi ad Amanda Lear che sarà protagonista di una lunga intervista in cui parlerà della vita privata e della carriera. Oltre ad Amanda Lear, ci sarà Matteo Bocelli, il figlio di Andrea, che presenterà il ultimo lavoro dal titolo ‘Dimmi’ scritto da lui e da Mahmood, reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo assieme a Blanco.

Mara Venier sarà al timone anche della prossima edizione di “Domenica In”. La conduttrice lo ha svelato in un’intervista rilasciata al Settimanale Chi. A inizio stagione, Mara aveva detto di essere pronta a lasciare ma il successo di questa edizione le ha fatto cambiare nuovamente idea: “La verità è che il mio punto debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione”, ha dichiarato.

Poi Mara Venier ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e della possibilità di tornare ospiti l’una dell’altra: “Ne stiamo parlando, sì. Ma Maria, ecco già la sento che dice: “Basta, dai, falla finita”, lei fa così ogni volta che parlo di gratitudine. Non posso non ringraziarla anche ora e qui, perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale che professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia, Maria mi ha dato un lavoro. E il lavoro è molto importante, avere un appuntamento con il pubblico, avere un dovere nei confronti di chi ti offre un lavoro, è fondamentale”. Sul suo futuro professionale, Mara Venier ha poi anticipato di avere un sogno nel cassetto. La conduttrice veneziana vorrebbe presentare un programma assieme alle sue due amiche storiche, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

