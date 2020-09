Domenica In, Mara Venier/ Anticipazioni e ospiti 20 settembre: Favino, Matt Dillon e…

Secondo appuntamento stagionale in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In, oggi 20 settembre 2020. Come sempre non mancheranno i numerosi ospiti della conduttrice che si alterneranno negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, dove ci terrà compagnia per l’intero pomeriggio domenicale a partire dalle ore 14.00 su Rai1. Il vero pezzo forte è rappresentato da Pierfrancesco Favino, vincitore della “Coppa Volpi” al Festival del Cinema di Venezia per la migliore interpretazione maschile. Nel corso della sua ospitata odierna alla trasmissione dell’ammiraglia Rai, l’attore coglierà l’occasione per presentare la pellicola “Padrenostro” di Claudio Noce in cui è non solo protagonista ma anche co-produttore. Nella puntata di oggi di Domenica In, spazio anche ad un protagonista internazionale: si tratta di Matt Dillon, celebre per le sue presenze in film del calibro di “Rusty il selvaggio” e “Tutti pazzi per Mary”. L’attore si racconterà al cospetto di Mara Venier ripercorrendo le principali tappe non solo della sua vita professionale ma anche privata, con retroscena ed aneddoti.

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI E OSPITI: MUSICA E NON SOLO

La puntata odierna di Domenica In dedicherà ampio spazio al talk sul talent ballerino in salsa Vip di Rai1, Ballando con le stelle, che proprio ieri ha esordito dopo mesi di attesa a causa dell’emergenza sanitaria. A tal proposito interverranno in studio alcuni dei protagonisti (ma non solo) della trasmissione, tra cui Alberto Matano, commentatore a bordo campo e Guillermo Mariotto, tra i giurati più severi. Interverranno sull’argomento anche Giampiero Mughini e Barbara De Rossi. La conduttrice Milly Carlucci, invece, sarà in collegamento con Mara Venier insieme ad una coppia di concorrenti, quella formata da Alessandra Mussolini e Mikael Fonts. Nel corso del programma non mancheranno gli interventi (musicali e non solo) di Gigi D’Alessio, insieme ai 10 rapper protagonisti del suo ultimo album che sta già conquistando le classifiche di vendita. A Domenica In proporrà alcuni brani tra cui il singolo “Buongiorno”. Puntata ricchissima di ospiti, tra cui anche l’attore e comico Enrico Brignano, in collegamento con “zia Mara” dallo studio dove sta registrando lo show “Un’ora sola vi vorrei” in programma su Rai2 da martedì 22 settembre. E poi anche Roby Facchinetti per un angolo musicale molto intenso. L’ex Pooh presenterà anche il suo romanzo “Katy per sempre”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA