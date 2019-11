Domenica In/ Ospiti: Christian De Sica, Patty Pravo e Giordana da Mara Venier

La nona puntata di Domenica in, in onda oggi, 10 novembre alle 14.00, in diretta su Rai 1 e condotta da Mara Venier, si aprirà con una ricca intervista a Christian De Sica, protagonista del film dal titolo “Sono solo fantasmi”, del quale si occupa anche della regia. Con lui in studio, anche gli altri protagonisti del film, gli attori Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi. La cantante Patty Pravo, si racconterà parlando della sua lunghissima carriera di artista costellata di tante soddisfazioni. L’artista poi, interpreterà alcuni dei suoi grandi successi come “La bambola”, “Il paradiso” e “Pensiero stupendo”. Alessio Boni e Violante Placido, presenteranno il film tv “Enrico Piaggio – una storia italiana” che andrà in onda su Rai1 martedì 14 novembre in prima serata. E poi ancora spazio alla musica con Giordana Angi, e il suo ultimo singolo “Stringimi più forte” contenuto nel secondo album dal titolo “Voglio essere tua”, che sta scalando le classifiche di vendita.

Domenica In, ospiti e anticipazioni di Mara Venier

Per quanto riguarda la parentesi dedicata ancora alla musica, spazio anche per Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente”, insieme a Ermal Meta, si esibirà con altri due suoi grandi successi: “L’eternità’” e “Portami via”. Mara Venier e Orietta Berti, insieme al comico Francesco Paolantoni nei panni di un divertente mago, esprimeranno un parere i fatti della settimana che hanno avuto come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, nazionale ed anche internazionale. La puntata si concluderà con una lunga intervista al Prof. Enrico Cassano, Direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia, in occasione della settimana dedicata all’ A.I.R.C. La regia di Domenica In è come sempre affidata a Roberto Croce. Il programma potrà essere visionato pure in diretta e replica streaming, collegandovi al portale ufficiale di RaiPlay oppure scaricando la relativa applicazione per smartphone e tablet.

