Mara Venier/ “Io e Alessia Marcuzzi abbiamo un vissuto simile che ci accomuna” (Domenica In)

Mara Venier è prontissima per una nuova puntata di “Domenica In”, il programma di successo della domenica pomeriggio di Raiuno. La conduttrice si conferma l’incontrastata regina della domenica con le sue interviste divertenti, ma anche cariche di significato. La scorsa settimana la Venier ha ospitato Fiorello, ma anche il vincitore di Amici Alberto Urso con cui si è lasciata andare ad un simpaticissimo siparietto. “Sei riuscito a coprire il brufolo? – chiede maliziosa la padrona di casa al giovane cantante – “devi trovare il tempo per altro… non fai altro che lavorare”. Una battuta a cui il cantante replica sornione: “Lo troviamo, lo troviamo”. Ma non finisce qui, visto che dopo l’esibizione sulle note di Your Song, la Venir ironizza ancora con Alberto Urso dicendo: “mi guardi perché sono grassa, ho aperto la giacca ed ho visto che guardavi! Vedi quanta roba… la giacca non mi si chiude! Tutto preso da Your Song, ma l’occhio…” facendo riferimento al suo seno! Anche questa volta Alberto replica alla conduttrice con grande ironia: “l’occhio furbo, tu dici” finendo poi per lasciarsi andare in una fragorosa risata condivisa dalla zia Mara che precisa: “Scherzo, amore della zia”.

Mara Venier: “Fiorello è un vero amico”

Durante l’ultima puntata di “Domenica In” a sorpresa Mara Venier ha ricevuto anche la visita di Fiorello. “Mi avevi scritto che saresti venuto una domenica, ma non ci ho creduto! Sei venuto il giorno giusto, mi hai tirato su il morale perché mio marito Nicola Carraro è partito per Santo Domingo” ha detto la padrona di casa quando ha visto arrivare lo showman siciliano, che ha prontamente replicato: “la mattina mi alzo alle 4 mezza – 5, per te ho saltato la pennica”. Una lunga amicizia quella che lega Fiorello alla zia Mara come ha raccontato lo stesso conduttore condividendo con il pubblico un ricordo di una passata esperienza con la conduttrice: “facemmo insieme un Cantagiro negli anni 80, era il 1989. Finita la puntata, tutti partiamo. C’era anche il grande Franchino Tuzio, voglio ricordarlo. Tu mi chiami e mi dici che sei ancora in albergo, con una gamba rotta. “Tutti si sono dimenticati di me, mi hanno lasciato qui”, mi hai detto. Ti ricordi cosa ho fatto?”. Allora la Venier ha confessato: “Sei tornato indietro, hai fatto 200 chilometri e sei venuto a prendermi. Sei un vero amico”.

Mara Venier e Alessia Marcuzzi: “Siamo due matte rock”

La conduttrice ha poi parlato del bellissimo rapporto che la lega ad Alessia Marcuzzi con cui ha lavorato in diverse edizioni de L’Isola dei Famosi. Dalle pagine del settimanale Oggi, Mara Venier ha dichiarato: “siamo due matte rock e e abbiamo un vissuto simile che ci accomuna: entrambe, due figli da due uomini diversi”. Non solo, la Zia Mara ha detto di riconoscersi nella Marcuzzi: “In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane lei vive con una libertà mentale che era la mia. Alla fine, abbiamo sposato due uomini che si sono presi tutto il “pacchetto”. Siamo molto passionali. Per noi, l’amore è tutto e può stravolgere le nostre vite”. Un legame davvero speciale quello che lega la zia Mara ad Alessia, al punto che la regina della domenica non nasconde: “potremmo fare Thelma e Louise in chiave rivisitata. Penso a un programma di viaggi on the road, all’insegna della libertà”.

