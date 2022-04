Domenica In, puntata 10 aprile/ Anticipazioni e ospiti: Jovanotti, Don Mazzi e…

Domenica In, la nuova puntata di oggi 10 aprile 2022

Nel primo pomeriggio di oggi, 10 aprile 2022, appuntamento con una nuova ricca puntata di Domenica In, la storica trasmissione condotta da Mara Venier su Rai1. L’appuntamento in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma è fissato a partire dalle ore 14.00, quando la ‘zia’ più amata dagli italiani introdurrà la trentesima puntata della fortunata stagione. Come sempre, tanti gli ospiti in studio ed in collegamento che interagiranno con la padrona di casa.

Mara Venier, frecciatina a Pierpaolo Pretelli/ "Poltrone tolte, bisogna svecchiare"

Si partirà subito con Jovanotti, ospite attesissimo della nuova puntata di Domenica In, il quale dopo averci coinvolto con la sua musica ripercorrerà insieme alla padrona di casa Mara Venier alcune delle tappe più felici della sua lunga carriera ricca di soddisfazioni. Nel corso della sua ospitata, ovviamente, approfitterà anche per accennare alcuni dei suoi maggiori successi ed ovviamente presenterà la nuova edizione del mitico Jova Beach Party. L’occasione si presta anche per presentare il suo nuovo lavoro discografico dal titolo “Mediterraneo”.

Mara Venier punge Stefano De Martino su Belen: "Altro figlio?"/ "Se può Berlusconi c'è tempo..."

Tutti gli ospiti di Domenica In

La lunga puntata in compagnia di Domenica In, oggi 10 aprile vedrà anche la presenza in studio di Don Antonio Mazzi, il quale presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Gesù uomo vero”. Don Mazzi è legato ad una lunga amicizia con Mara Venier e proprio con la padrona di casa e con alcuni vecchi amici come Andrea Roncato e Stefano Masciarelli, saranno ricordate le edizioni storiche della longeva trasmissione di Rai1, durante i mitici anni Novanta.

Spazio poi agli altri ospiti della nuova puntata di Domenica In di oggi, ovvero la coppia di comici Lillo e Greg che presenterà l’ultimo film dal titolo “Gli idoli delle donne”, al cinema dal prossimo 14 aprile. Lo spazio dedicato alla musica sarà riempito ancora dalla presenza del giovane e talentuoso Sangiovanni, che si esibirà nel brano “Corto circuito” tratto dal suo primo album uscito proprio in questi giorni dal titolo “Caderevolare”. A completare il parterre di ospiti attesissimi ci penserà un altro grande amico di Mara Venier, il regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek, il quale ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera e con la presenza di alcuni attori coglierà l’occasione per presentare la serie Le Fate ignoranti tratta dal suo celebre film del 2001.

Claudia Ranieri, Orlando, Dorotea moglie figli Alessandro Roja/ Il suocero è Claudio Ranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA