Domenica Live/ Anticipazioni 16 febbraio: Alessandra Mussolini come Sophia Loren

Dopo la pausa della settimana scorsa dovuta ad una scelta di Mediaset che ha deciso di mandare in onda “Domenica Vintage” ovvero una raccolta con i momenti più belli del programma per evitare lo scontro con la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2020, Domenica Live torna in onda oggi, 16 febbraio. Alle 17.20, Barbara D’Urso, in diretta, condurrà una nuova puntata della sua trasmissione nel corso della quale ospiterà alcuni dei protagonisti del piccolo schermo che si racconteranno ai suoi microfoni e che faranno compagnia al pubblico fino alle 18.45 prima di lasciare la linea a Paolo Bonolis e al suo Avanti un altro. Chi saranno gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live? Per il momento, i nomi non sono stati ancora annunciati, ma non si escludono sorprese.

DOMENICA LIVE, GLI OSPITI DEL 16 FEBBRAIO: LA TRASFORMAZIONE DI ALESSANDRA MUSSOLINI

Nell’ultima puntata in diretta di Domenica Live, Barbara D’Urso ha dato spazio a Floriana Secondi, Moreno Merlo e Paola Caruso. I tre hanno dato vita ad un momento esilarante fatto di un acceso scambio di accuse. L’ex Bonas di Avanti un altro, Moreno Merlo e l’ex vincitrice del Grande Fratello torneranno a scontrarsi oggi? L’unica presenza certa è quella di Alessandra Mussolini che, tuttavia, non sarà la protagonista della parte finale della trasmissione, quella dedicata alle trasformazioni. La Mussolini, per la gioia del pubblico di canale 5, si lascerà andare ad un momento musicale imperdibile. La nipote di Benito Mussolini ballerà sulle note di Mambo Italiano interpretato dalla zia Sophia Loren. La Mussolini sarà così la prima protagonista della nuova rubrica in cui i vip interpretano celebri brani o videoclip musicali molto famosi.

