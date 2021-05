Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 16 maggio: Vera Gemma in studio?

Domenica Live, anticipazioni puntata 16 maggio

Domenica Live torna in onda, domenica 16 maggio, alle 14.30 su canale 5, con una nuova puntata ricca di ospiti e di sorprese. Barbara D’Urso, tuttavia, preferisce non annunciare in anticipo ciò che accadrà nel suo programma domenicale mantenendo viva la curiosità del suo pubblico. Se, dunque, gli ospiti che animeranno la nuova puntata di Domenica In sono stati già annunciati, per scoprire quelli di Domenica Live sarà necessario seguire tutta la puntata. “Ci vediamo con Domenica Live! Per voi tante cose meravigliose dalle 14:35, domenica su Canale 5. Il mio cuore è vostro, anche di domenica”, ha detto la conduttrice al termine della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 14 maggio. Pur non essendoci anticipazioni ufficiali, quasi sicuramente, durante la prima parte del programma si parlerà di pandemia e di vaccini con gli esperti del settore.

DRUSILLA GUCCI/ “Film sulla mia famiglia noioso, ho fantasmi in casa: tra le ossa…”

Tutti gli ospiti del 16 maggio a Domenia Live

Nella seconda parte della nuova puntata di Domenica Live, Barbara D’Urso intervisterà diverse personaggi del mondo dello spettacolo. Non mancherà il momento dedicato all’Isola dei Famosi 2021 e tra gli ospiti in studio potrebbero esserci due delle ultime naufraghe eliminate ovvero Manuela Ferrera e Vera Gemma. Quest’ultima continua ad essere una protagonista indiscussa del reality con i suoi ingressi in studio da vera star, i siparietti con il fidanzato Jeda e Ilary Blasi e i confronti a distanza con gli altri concorrenti. Barbara D’Urso, dopo aver ospitato la sorella Giuliana mentre l’ex naufraga si trovava in Honduras, ospiterà in studio anche Vera Gemma e il suo fidanzato? Non mancherà poi il talk sull’Isola con tanti ospiti ed opinionisti. Per scoprire, dunque, tutti i personaggi che si racconteranno ai microfoni i Barbara D’Urso, l’appuntamento è per le 14.30 di oggi.

LEGGI ANCHE:

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO/ “Abbiamo perso un figlio, ora nuovo nido d’amore…”DOMENICA LIVE/ Catena Fiorello “Denise Pipitone? Chi sa parli, ormai non rischia!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA