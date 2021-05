Vera Gemma Vs Valentina Persia “La regina dell’Isola sono io!”/ “Risulti antipatica”

Scontro tra donne alfa in diretta all’Isola dei Famosi 2021. Valentina Persia è in postazione nomination quando Ilary Blasi le annuncia che c’è una sua vecchia compagna di Isola che vuole parlarle: Vera Gemma. L’ex naufraga la saluta con la consueta ironia, poi lancia subito la sua critica: “Ti devo dire che non sei sempre molto simpatica, anzi rischi a volte di diventare antipatica e ti spiego perché.” Così continua: “Esorti gli altri ad una leggerezza che non ti appartiene. Sei la prima a dire agli altri di non prendersela se vengono nominati quando tu sei la prima che rosichi quando lo sei. Rilassati, fatti un bagno, divertiti e continua a far divertire anche noi perché sei un po’ tesa e accetta pure casomai di non essere la queen di quest’isola perché ce n’è una sola indiscussa e sono io!” Valentina Persia non si lascia pungere più di tanto dagli attacchi della Gemma, anzi replica con calma, poi sul finale le lancia la stoccata: “Se una di quelle persone che quando uscirò sarai la prima che non chiamo!”

Ilary Blasi e Jeda: "Presto a cena insieme"/ Smacco a Vera Gemma e invito in diretta!

LEGGI ANCHE:

VALENTINA PERSIA/ Brutta caduta durante la prova leader con Isolde: "Sto bene"Vera Gemma Vs Melillo "Esponiti, basta perbenismo"/ "Io sono qui e tu sei lì, quindi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA