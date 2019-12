Domenica Live/ Anticipazioni: faccia a faccia tra Floriana e l’ex e Caruso-Merlo

Cosa succederà oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di Domenica Live? Barbara d’Urso a partire dalle 17.20 circa, sarà prontissima come sempre ad aprire i battenti di un appuntamento che si preannuncia già più scoppiettante del previsto. Ospiti in studio Floriana Secondi con l’ex presunto fidanzato (lei dice di non avere mai avuto una relazione con lui) Daniele Pompili per un faccia a faccia all’ultimo “sangue” dopo le reciproche accuse. Floriana ha accusato più volte Daniele di averla ricattata e minacciata, lui si è difeso tramite social dicendo esattamente il contrario. “Non gli voglio fare pubblicità ma questo uomo diceva di essere il mio fidanzato e io nemmeno lo conoscevo. Queste foto le ha caricate su questa app che fa crescere i follower. Ha truffato il sito e le persone per fargli credere che esistesse un video porno. Quando apri le foto, però, c’è il suo porno. Di me non c’è niente”, aveva confidato l’ex gieffina durante le battute iniziali delle sue ospitate televisive da Carmelita.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Oggi pomeriggio durante Domenica Live, ci sarà modo di visionare un altro faccia a faccia particolarmente atteso: quello tra Paola Caruso e Moreno Merlo, dopo le sue dichiarazioni della scorsa puntata. In questi giorni poi, è stata diffusa anche un’altra news insolita con protagonista l’ex tentatore di Temptation Island. “In pochi sanno che nel passato sentimentale del bel Moreno, c’è già stata un po’ di burrasca. Ha avuto una lunga e discussa frequentazione con un notissimo stilista, interrottasi poi bruscamente e per questioni, si disse, di gelosia. Cosa accadde davvero tra l’ex della Caruso e l’uomo della moda?”, si legge tra le pagine del settimanale Oggi. Questo pomeriggio scopriremo altri dettagli sulla sua relazione con l’ex Bonas. Ospite di Barbara d’Urso anche uno scoppiettante Cristiano Malgioglio fresco di hit “Notte perfetta”. Spazio anche per il torneo di Domenica Alive con protagonista Filippo Nardi, dopo le interessanti confessioni tra le pagine di “Nuovo”, dichiarando di essere innamorato della conduttrice napoletana.

