Domenica Live/ Nina Moric e Jasmine Carrisi ospiti da Barbara d’Urso

Oggi pomeriggio, dalle 17.20 circa, torna la Domenica Live di Barbara d’Urso dopo la lunga pausa natalizia. Per la conduttrice infatti, sono state vacanze particolarmente rilassanti, in Spagna con i fratelli e gli adorati figli. La conduttrice però, è prontissima per tornare in pista e così, dopo avere riaperto i battenti di Pomeriggio 5, torna anche con il suo appuntamento domenicale in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Scoop, interviste e buste particolarmente choc, attendono i telespettatori con ansia. In studio arriverà la bellissima Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso): una ragazza con grandi doti canore. A quanto pare, la giovanissima potrebbe perfino cantare, lasciando il pubblico da casa particolarmente incredulo per lo straordinario talento.

Domenica Live, Nina Moric ospite da Barbara d’Urso

Durante la Domenica Live di Barbara d’Urso, ci sarà anche una nuova rubrica legata al cambio look che, di fatto, sostituisce la gara di ballo di “domenica alive” che ha visto trionfare Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nei panni de La Bella e la Bestia. Quest’oggi, Giovanni Ciacci trasformerà un personaggio famoso in un’altra persona. Nella prima puntata, Enrica Bonaccorti verrà modificata in Elettra Lamborghini: che ne pensate? “Questo è un documento choc di cui non posso parlarvi”, ha affermato la conduttrice mostrando la busta choc lo scorso venerdì pomeriggio. Ormai diventata simbolo della trasmissione, la missiva potrebbe contenere aggiornamenti particolarmente interessanti su Luigi Favoloso e la sua sparizione “fake”. Ed infatti, proprio nelle ultime ore, Dagospia ha fatto sapere che la nostra Carmelita ospiterà in studio proprio Nina Moric.

