Domenica Live/ Anticipazioni: Moreno Merlo, Floriana Secondi e Daniele Pompili ospiti

Barbara d’Urso torna questo pomeriggio con un nuovo appuntamento di Domenica Live, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 17.20 circa. Quali gli ospiti che interagiranno in studio? Come sempre, ci sarà modo per aggiornare il pubblico sugli ultimi accadimenti settimanali, tra ex fidanzati e prove schiaccianti presentate in diretta TV. Moreno Merlo, dopo esser stato accusato dalla sua ex Paola Caruso di esser stato con lei solamente per i soldi e la televisione, porterà altre prove delle violenze che sostiene di aver subito dall’ex Bonas: verranno mostrate le foto del suo volto dopo gli schiaffi che lei gli avrebbe dato durante l’ultimo litigio “Dopo continui insulti, ha perso la testa, mi ha tirato uno schiaffo da dietro mentre guidavo. Prendo lo schiaffo, scendo dalla macchina, mi allontano e lei, non contenta, ha chiamato la polizia. Lei, quindi, scende dalla macchina, mi insegue e mi tira altri tre schiaffi. Arrivata la polizia, lei è scappata e, solo quando è stata chiamata dai poliziotti, lei è ritornata”, questo il racconto dell’ex protagonista di Temptation Island.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di Barbara d’Urso

La scorsa settimana, Paola Caruso è tornata da Barbara d’Urso, confermando le sue recenti accuse. Questo pomeriggio, Moreno Merlo tornerà negli studi di Domenica Live per portare delle prove da far visionare a Barbara d’Urso. Nel corso del nuovo appuntamento di oggi ci sarà spazio anche per un nuovo video con protagonisti Floriana Secondi e Daniele Pompili, appena fuori gli studi che discutono animatamente dopo quelli che sembravano dei chiarimenti in diretta. In ultimo, verrà ufficialmente decretato il vincitore del torneo di ballo e canto Domenica Alive, con la consegna della coppa: siete ancora in tempo per scegliere il vostro preferito: chi trionferà? Questo sarà l’ultimo appuntamento dell’anno con Domenica Live quindi, se volete salutare gli ospiti di Barbara d’Urso, vi consigliamo di collegarvi su Canale 5 dalle 17.20 in poi.

