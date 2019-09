Domenica Live non va in onda/ Studio non pronto: appuntamento al 22 settembre

Domenica Live, oggi 15 settembre, non va in onda. Se Mara Venier e Domenica In tornano ufficialmente in onda oggi, la trasmissione domenicale di canale 5 tornerà solo domenica 22 settembre. Esattamente come’è accaduto nella seconda parte della scorsa stagione, però, Domenica Live non partirà alle 14, ma intorno alle 17. La trasmissione, infatti, durerà un paio d’ore. Quella di Mediaset e di Barbara D’Urso è stata una scelta per permettere alla conduttrice di prepararsi e condurre, poi, sempre di domenica, Non è la D’Urso. Una doppia sfida domenicale, dunque, per Carmelita che ha rinviato la partenza di Domenica Live perchè, a quanto pare, lo studio non sarebbe stato ancora pronto. Il pomeriggio di canale 5 di oggi, dunque, sarà cosù occupato dalla soap opera Beautiful, Una Vita e Il Segreto.

DOMENICA LIVE: BARBARA D’URSO ANNUNCIA NOVITA’

La nuova stagione di Domenica Live promette grandi novità. Oltre alle D’Urso intervista, infatti, all’interno della trasmissione ci sarà uno spazio tutto nuovo denominato Domenica Alive in cui i personaggi famosi dovranno cimentarsi nella realizzazione di videoclip o musical. “Lanceremo ‘Domenica Alive’, una sorta di torneo in cui alcuni personaggi famosi reinterpreteranno in maniera originale e autoironica videoclip musicali o musical, come ho fatto io nella sigla finale del ‘Grande Fratello’ con Freddie Mercury e le Spice Girls. Farò due ore nel pomeriggio come l’anno scorso, poi cambierò abito e pettinatura e partirò con ‘Live'”, ha spiegato la D’Urso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

