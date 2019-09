Ospiti Domenica In/ Giulia De Lellis da Mara Venier: protagonisti della prima puntata

Giulia De Lellis sarà tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In. Il prossimo 15 settembre, Mara Venier torna in pista sulla rete ammiraglia di Casa Rai, alla conduzione dello show pomeridiano del dì di festa. La giovane influencer, per la prima volta lascia il “porto sicuro” e si avvia timidamente nei corridoi di Viale Mazzini, per debuttare da mamma Rai. In tanti, visto il suo maggior lavoro a Mediaset, si aspettavano di vederla da Barbara d’Urso durante Domenica Live, ed invece… del resto, proprio Carmelita in passato ha avuto modo di ospitare molto spesso la giovane ex corteggiatrice. Una volta terminata la seconda edizione del Grande Fratello Vip però, in tanti si aspettavano una bella intervista con Barbarella ma ciò non è mai avvenuto (e non si è mai saputo nemmeno il perché). Quasi certamente, l’esperta in tendenze più amata sul web, avrà l’occasione di parlare del suo libro di prossima uscita “Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza”.

Ospiti Domenica In, Giulia De Lellis da Mara Venier: ma non solo…

Di recente, sul libro di Giulia De Lellis si è espresso anche Andrea Damante e non è stato molto clemente con la sua ex fidanzata (anzi…). Oltre all’ex corteggiatrice, presenti in studio con Mara Venier per la prima puntata di Domenica In, anche: Amadeus, prossimo conduttore del Festival di Sanremo, la cantante Arisa, l’attore Daniele Liotti, protagonista della nuova stagione di Un passo dal cielo, Rocio Munoz Morales e Romina Power. Su quest’ultima, la stessa conduttrice ne ha spiegato le ragioni intervistata tra le pagine di Gente: “Ho voluto fortemente Romina Power ospite della prima puntata, perché è un’amica speciale, ci vogliamo bene, è una star internazionale e ha portato fortuna lo scorso anno, sempre al debutto”. Inoltre ci sarà anche Orietta Berti, presenza fissa del cast: “avrò ogni puntata con me Orietta Berti, siamo amiche da tanti anni, siamo pazzerelle, lei mi travolge con la sua allegria”.

