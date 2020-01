Domenica Live/ Ospiti: Salvo Veneziano, padre di Luigi Favoloso e Paola Caruso

Puntatona da non perdere quella di Domenica Live in onda oggi, domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5. Quali saranno gli ospiti di Barbara d’Urso? Spazio per Salvo Veneziano, in diretta con tutta la sua famiglia dopo le agghiacciati parole sessiste pronunciate all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino, dopo le tiepidissime scuse dello scorso mercoledì, è tornato anche sui social: “Non ho ucciso nessuno, non penso di aver fatto male a qualcuno fisicamente, ma chiedo scusa ugualmente per le mie affermazioni poco colorite. E’ STATO SOLO UN GESTO GOLIARDICO”. Sicuramente la ruspante Barbarella, troverà il modo per trasformarsi in “Barby cazziatone” e rimetterlo al posto giusto. Nel corso dell’appuntamento in onda oggi a partire dalle 17.20 circa, ci sarà spazio anche per le ultime dinamiche di Paola Caruso.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Domenica Live si aprirà anche con una busta choc: quale sarà il suo contenuto? Nello studio con Carmelita arriverà anche il padre di Luigi Mario Favoloso, dopo la scomparsa del figlio scappato all’estero chissà per quale arcano motivo. Secondo il valido portale SuperGuidaTV, Barbara potrebbe mostrare dei documenti choc proprio sulla squalifica di Salvo: “Di quanto accaduto si parlerà in studio con la famiglia dell’ex concorrente per aver modo di spiegare a tutti il comportamento del pizzaiolo siciliano che teneva moltissimo a rientrare nella casa più spiata d’Italia e a far bella figura”. Paola Caruso racconterà al pubblico gli attuali rapporto con Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino. La ex Bonas avrà modo anche di rispondere agli attacchi dell’ex fidanzato Moreno Merlo dopo lo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip con Ivan Gonzalez. Nella seconda sfida del Cambio look, Giovanni Ciacci prova a trasformare Floriana Secondi in Kate Middleton.

© RIPRODUZIONE RISERVATA