Chi è Domenico Bianco: la famiglia dell’imprenditore e ad della Soavegel

Domenico Bianco, protagonista di Boss in Incognito, è l’amministratore delegato della Soavegel, azienda di surgelati in provincia di Brindisi. L’uomo ha una famiglia molto unita: spera che sua figlia, Francesca, segua le sue orme, anche se spesso ha raccontato di essere stato assente per lei a causa del suo lavoro. Proprio per questo la ragazza si è legata di più alla mamma, provocando un po’ di gelosia in Mimmo. La ragazza, davanti alle telecamere, ha spiegato: “È molto importante per noi, anche se lui si sente un po’ messo da parte perché condivido più cose con mamma”.

Greta Spreafico, il fratello: "Gabriele in America dopo pochi giorni dalla scomparsa"/ "Ha denunciato tardi"

La moglie del boss, Maria Teresa Bungaro, racconta di essere stata corteggiata a lungo dal marito, conosciuto al liceo. “Lui voleva assolutamente fidanzarsi con me ma io non ero molto ben predisposta” spiega. Mimmo, invece, è stato tenace e pian piano l’ha conquistata, fino a sposarla. I due hanno poi messo al mondo proprio Francesca, la loro unica figlia, che insieme ai genitori di Domenico Bianco, Leonardo e Maria, forma una famiglia unita e molto concentrata su quella che è l’impresa della famiglia, che va avanti da anni ed anni, quasi cento. L’azienda è molto importante per il tessuto economico della zona della provincia di Brindisi e in particolare per Francavilla Fontana, dove dà lavoro a 150 persone.

Chi è Max Giusti, conduttore ‘Boss in Incognito’: la moglie Benedetta Bellini e figli/ “Mi ha cambiato…”

Domenico Bianco: “Sono un capo comprensivo”

Domenico Bianco, alla guida della Soavegel con il resto della famiglia, racconta di essere un “capo comprensivo anche se questo spesso viene scambiato per debolezza”. Come si evince proprio dalle riprese condotte nel corso del programma, l’uomo è molto attento nei confronti delle esigenze dei suoi dipendenti, soprattutto nei confronti di chi ha problemi familiari. Con comprensione e altruismo, Domenico cerca di non essere solamente un capo ma anche un aiuto concreto per chi ne ha bisogno.