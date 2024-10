Domenico Bianco si affida al presentatore di Boss in Incognito per testare i dipendenti di Soavegel

Domenico Bianco, amministratore delegato di Soavegel, sbarca a Boss in Incognito per la missione all’interno della sua azienda di Max Giusti. Il conduttore, come al solito, si camufferà da operaio e agirà per conto del boss per mettere alla prova dipendenti e collaboratori. Ma chi è e cosa sappiamo su Domenica Bianco? Le informazioni reperibili in rete, al momento, sono davvero poche. Emerge chiaramente che è amministratore delegato di Soavegel, una realtà importante e affermata nella produzione di surgelati, con circa centocinquanta dipendenti.

Domenico Bianco ha grandi ambizioni per il futuro della ditta e vuole capire – attraverso l’esperimento in onda su Raidue – su chi contare e a chi affidare mansioni più rilevanti. Tutto tace al momento, le anticipazioni della puntata rivelano però grandissime emozioni, con Domenico Bianco pronto a premiare e bacchettare i suoi dipendenti.

Chi è Domenico Bianco di Boss in Incognito? Guida esperta di Soavegel, tutti alla prova!

Come dicevamo, non sono molte le informazioni su Domenico Bianco. Non è chiaro se abbia un account social ufficiale o meno, ma di certo è un profilo esperto e un boss in grado di prendere decisioni nette per il bene dell’azienda. Nella puntata di questa sera, martedì 22 ottobre, Domenico si affida a Max Giusti per conoscere più da vicino i suoi collaboratori e soprattutto capire quali procedure possono essere ottimizzate e quale invece funzionano al meglio.

Per l’ad Bianco sarà anche l’occasione di farsi conoscere al pubblico televisivo, ma soprattutto l’occasione di conoscere meglio i dipendenti di Soavegel e dar loro consigli per crescere e contribuire al miglioramento complessivo dell’azienda. Insomma, un personaggio tutto da scoprire…

