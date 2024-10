Boss in Incognito 2024, anticipazioni 1a puntata dedicata a Domenico Bianco

Oggi 22 ottobre 2024 ha ufficialmente il via la nuova edizione di Boss in Incognito. Max Giusti sigla il cartellino della decima stagione di questo programma, in onda su Rai 2, che porta in scena il funzionamento di alcune aziende italiane di successo. Questa nuova edizione sarà composta da cinque puntate, come sempre in onda in prima serata, guidate da Max Giusti che vestirà i panni di un operaio infiltrato nell’azienda e, dunque, in missione per il ‘boss’.

Il Boss in incognito della prima puntata è Domenico Bianco, Amministratore Delegato della Soavegel, azienda leader nel settore dei prodotti surgelati, situata a Francavilla Fontana (BR). Soavegel dispone di un sito produttivo di 40.000 mq, nel quale lavorano 150 dipendenti. L’azienda, inoltre, esporta in tutto il mondo, con un fatturato di 52 milioni di euro. In un solo giorno Soavegel è in grado di produrre 65 mila kg di prodotti surgelati.

Come funziona Boss in Incognito 2024

Il format di Boss in Incognito 2024 è il solito: il capo dell’azienda si travestirà, diventando irriconoscibile, e verrà presentato ad alcuni dei suoi operai come un nuovo assunto. Per giustificare la presenza di telecamere sul luogo di lavoro verrà spiegato che l’uomo in questione sta partecipando a un nuovo show chiamato “Cambio Lavoro”, il quale segue persone che, dopo aver perso il lavoro, vengono reinserite in nuove occupazioni.

Il boss trascorrerà quindi una settimana alle ‘dipendenze’ dei suoi sottoposti, che dovranno introdurlo nel nuovo lavoro, seguendolo passo passo. Domenico, in questo caso, potrà al contempo seguire da vicino il lavoro dei suoi dipendenti, scoprendone errori e pregi oltre che peculiarità caratteriali. Solo alla fine della settimana, tali dipendenti scopriranno che il loro compagno di lavoro era, in realtà, il boss dell’azienda, e che Max Giusti era l’altro nuovo assunto.

Come vedere Boss in Incognito in streaming

Boss in incognito 2024, come detto, va in onda oggi, martedì 22 ottobre 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Questo non è però l’unico modo per seguire il programma condotto da Max Giusti, che è infatti visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay in contemporanea alla messa in onda o a partire dal giorno successivo.