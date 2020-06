Domenico D’Amato/ Il rapper è vittima del killer Igor il Russo? (Scomparsi)

Domenico D’Amato, conosciuto anche come Dome Dama, al centro della nuova puntata di Scomparsi in onda lunedì 22 giugno 2020 su Sky Crime + Investigation. Che fine ha fatto la stella nascente dell’hip hop bolognese? Dal 31 marzo del 2017 si sono perse le tracce del 28enne di Molinella, in provincia di Bologna e per l’occasione Pietro Orlandi ha voluto incontrare la madre Rita e i fratelli. La storia di Dome Dama è quella di un ragazzo cresciuto tra case famiglia e genitori affidatari; un’infanzia difficile, ma per fortuna Domenico ha trovato conforto nella musica diventando molto presto una della giovani promesse della musica hip hop dell’underground bolognese. Poco prima di sparire nel nulla, il giovane rapper manda un messaggio al fratello Tommaso a cui è legatissimo: “devo chiederti un consiglio”, ma il fratello preso dal lavoro è costretto a rimandare quell’incontro inconsapevole del fatto che non l’avrebbe mai più rivisto. Alcune ore dopo, infatti, è proprio Tommaso a denunciare la scomparsa del fratello Domenico. Una scomparsa che viene denunciata proprio quando la polizia è alla ricerca di Nobert Feher, uomo serbo di 41 anni, noto con l’alias di Igor il Russo, il killer più ricercato tra Bologna e Ferrara.

Domenico D’Amato scomparso: è morto?

Nonostante la denuncia di scomparsa da parte del fratello Tommaso, il caso di Domenico D’Amato viene qualche giorno dopo archiviato proprio perchè tutte le forze erano concentrate sulla ricerca del killer Igor il Russo. “In quei giorni a Molinella era aperta la caccia a Igor e nessuno si occupava di niente altro” – sono le parole di Barbara Iannuccelli, avvocato della famiglia D’Amato”. In merito alla vicenda, il legale della famiglia di Dome Dama ha dichiarato: “è possibile che Domenico non sia stato cercato perché passato in secondo piano rispetto all’emergenza di Igor, ma è purtroppo possibile anche che Domenico sia stato egli stesso vittima del killer. I tempi coincidono: noi abbiamo una denuncia di scomparsa, quella fatta dal fratello Tommaso, il 31 marzo e il 1 aprile c’è la prima vittima di Igor, Davide Fabbri, ucciso a Molinella”. A distanza di anni dalla sua scomparsa, nel 2018 il caso di Domenico D’Amato viene riaperto. Possibile che il giovane 28enne possa essere stato vittima del killer serbo? Non è chiaro, intanto nel registro degli indagati viene aggiunto il coinquilino di Domenico con cui il ragazzo ha avuto un fortissimo litigio tale da costringerlo a recarsi in ospedale. Nonostante il litigio però, non ci sono ulteriori prove che fanno pensare ad una correlazione tra le due cose. L’avvocato della famiglia D’Amato però precisa: “il fascicolo resta aperto per istigazione al suicidio per permettere alla Procura di svolgere alcuni accertamenti tecnici. Mentre la Procura indaga, per sopravvivere all’immenso dolore dell’assenza, Tommaso preferisce pensare a suo fratello lontano, ma vivo, altrove, magari a godersi il sole con la sua musica: “Me lo immagino sotto una palma” dice a Pietro, “preferisco pensare a lui così”. Che fine ha fatto Dome Dama?



