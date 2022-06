Domenico Manzo, figlia Romina accusata da amica Loredana/ “Preso distanze: è serena”

Lo scorso lunedì Romina Manzo, figlia di Domenico Manzo e indagata per sequestro di persona è stata interrogata. La ragazza ha accettato anche di parlare con la trasmissione Chi l’ha visto dopo le ultime novità sul complicato caso di cronaca. C’è un dettaglio in tutta la vicenda, che non risulta ancora chiaro ed ha a che fare con l’auto presa a noleggio dall’amica di Romina (ma pagata da quest’ultima), Loredana, e riconsegnata sporca di fango e con una ammaccatura. A parlare ai microfoni di Chi l’ha visto è stata proprio l’amica Loredana: “Romina voleva che la festa dei suoi 21 anni fosse simile a quella dei 18, non avendoli potuti festeggiare e volle affittare questa macchina. Dato che lei non aveva la patente doveva essere per forza a nome mio perché ero l’unica patentata”.

Decisero quindi di affittare l’auto pagata da Romina. Il giorno successivo, al momento della riconsegna, viene trovata in condizioni pessime, sporca di fango all’esterno e all’interno del bagagliaio: “A me non risulta”, ha commentato la ragazza. L’auto aveva anche un danno al lato destro: “Il giorno prima mentre eravamo al bar, io Romina e delle amiche, ho preso un marciapiede ma c’era anche lei in auto con me”. Eppure non sarebbe compatibile con una buca o il marciapiede.

Domenico Manzo, parla Loredana amica della figlia Romina

Ai microfoni di Chi l’ha visto, Loredana avrebbe aggiunto altri dettagli importanti relativi alla sua testimonianza sulla sera della scomparsa di Domenico Manzo. La sera della festa non era presente perché sarebbe arrivata dopo: “L’avevo accompagnata a fare le compere e sistemare i tavoli, ho preso anche la torta ma le dissi che sarei arrivata dopo. Quella sera io non ero lì, ero al bar”. Quella sera, ha raccontato, avrebbe visto l’ex fidanzato davanti casa di Romina Manzo e non voleva fermarsi. Francesco, il fratello di Romina, l’avrebbe chiamata un paio di volte ma lei non avrebbe risposto pensando che fosse il suo ex. Vedendo poi quell’insistenza sarebbe stata lei a richiamarlo pregandolo di andare da lei.

“E’ successo che ho investito un cane e preciso che l’ho solo investito e non ucciso, il cane se n’è andato e stava bene. Io avevo da poco preso la patente, mi sono agitata e ho chiesto a Francesco di venire”, ha aggiunto Loredana. Quella sera, ha poi aggiunto, si sarebbe riappacificata con l’ex fidanzato e dopo un paio di giri in auto sarebbe andata alla festa di Romina.

Romina Manzo accusata dall’amica, prende le distanze

Una volta giunta in casa di Romina Manzo, sia la ragazza che tutti i presenti l’avrebbero descritta particolarmente agitata e in lacrime. Senza scarpe e con i capelli arruffati: come mai? “Avevo le scarpe in mano perché avevo ballato tutta la serata nel bar e poi aveva male ai piedi e dalla casa di Romina alla macchina erano cinque passi, per questo non ho messo le scarpe”, ha spiegato la giovane.

Quindi si unisce a Francesco e Romina per cercare Domenico Manzo: “Ero in macchina con il mio ex e Romina”, ha confermato. E sulla famosa frase “Mimì, Mimì che cosa avete combinato”, ha spiegato: “Preciso che ce l’avevo proprio con lui, per dire che fine hai fatto, perchè ci stai facendo questo? Per lo più al compleanno di tua figlia, questa è la famosa frase”, ha concluso. Eppure quando tre giorni fa è stata interrogata la figlia di Domenico Manzo le avrebbero contestato proprio questo ed alcuni messaggi. A Chi l’ha visto proprio Romina ha spiegato il significato di un messaggio nel quale la giovane scriveva ad un amico “secondo me l’hanno ucciso”. “Sono sempre stata del parere che mio padre non se ne sarebbe mai andato volontariamente perchè non ci avrebbe mai abbandonato e quindi gli sarà successo sicuramente qualcosa”, ha aggiunto. L’altra indagata avrebbe dato la colpa a Romina della sparizione del padre, anche se il suo avvocato ha commentato: “E’ molto serena ed ha preso le distanze da questa accusa perchè non ci sono riscontri”.

