Domenico Manzo/ Terzo indagato: è Alfonso, amico della figlia Romina

Novità sul caso di Domenico Manzo, per tutti “Mimì”, scomparso da un anno e mezzo a Prata Principato Ultra, nell’Avellinese. Gli ultimi aggiornamenti sono stati forniti nel corso della trasmissione “Estate in Diretta”, andata in onda su Rai Uno nel pomeriggio di martedì 7 giugno 2022 e condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Infatti, oltre alla figlia Romina e all’amica di quest’ultima, Loredana, è stato iscritto nel registro degli indagati un terzo soggetto: si tratta di Alfonso, un amico di Romina, sentito dagli inquirenti in un interrogatorio ufficiale durato un’ora e mezza.

DOMENICO MANZO SCOMPARSO, C’È UN TERZO INDAGATO: NELLE PROSSIME ORE SARANNO SENTITE ALTRE PERSONE

Ci sarebbe poi una frase sibillina pronunciata da Alfonso quella sera all’indirizzo di Romina, figlia di Domenico Manzo, di cui ha dato notizia a “Estate in Diretta” proprio Semprini: “Tuo padre è morto, inutile cercarlo”. Alfonso, 28enne irpino, è l’ex fidanzato di una delle due ragazze già indagate e si è dichiarato persona informata sui fatti. Non soltanto lui, però, è stato interrogato nelle scorse ore: anche Romina nella giornata di ieri per due ore e mezza ha dialogato con gli inquirenti e, secondo l’inviata Rai Lucilla Masucci, sarebbe scoppiata più volte in lacrime. Intanto, la Procura si prepara a sentire altre persone.

