Domenico Merlo, padre di Michele Merlo: “Era molto attento alla sua salute/ “Di lui mi manca tutto”

Domenico Merlo: il padre di Michele Merlo racconta il proprio dolore a Pomeriggio 5

Domenico Merlo, a distanza di due anni dalla morte del figlio Michele Merlo, venuto a mancare per una leucemia fulminante a soli 28 anni, racconta il proprio dolore a Mirta Merlino. Ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 21 settembre, il padre di Michele Merlo ripercorre tutto quello che è accaduto. Dopo la richiesta di archiviazione sull’indagine sulla morte di Michele, la sua famiglia chiede che sia fatta chiarezza. “Mi hai detto che tua moglie non vuole comparire e che tu devi essere forte per due. Ti chiedo di abbracciarla perché avete vissuto un dolore lancinante”, le parole di Mirta Merlino che poi dà la parole al padre di Michele.

“Michele aveva un ematoma enorme, ma ci sono immagini che risalgono addirittura a marzo. Michele riferì di essersi fatto vedere, ma non abbiamo la certezza. Michele era molto attento alla salute e anche per il più piccolo disturbo si faceva vedere dal medico”, racconta il signor Domenico. “Il medico trattò quell’ematoma con un massaggio e, dopo averlo fasciato, l’hanno lasciato andare. Il resto è cronaca“, dice ancora il padre.

Le parole di Domenico Merlo

A distanza di due anni dalla morte di Michele Merlo, è stata chiesta l’archiviazione dell’indagine contro cui la famiglia del giovane cantautore si è opposta. “Come ti spieghi la richiesta di archiviazione che ti ha tanto sconvolto?“, chiede Mirta Merlino. “Non me la spiego perché chi l’ha fatta, se indossasse i miei pantaloni per un minuto non l’avrebbe fatta. Chi ha sbagliato deve pagare. Nessuno vuole giustiziare nessuno, ma ci dev’essere una sentenza”, dice ancora. “Michele è un padre che cerca solo la verità”, commenta a sua volta Mirta Merlino.

“Cosa ti manca di più di tuo figlio?”, chiede la conduttrice di Pomeriggio 5. “Tutto. I suoi silenzi in particolar modo“, risponde il signor Domenico che non riesce a trattenere le lacrime. “Quanto era felice Michele quando ha vinto Amici? Dico vinto perché ricordo quanto l’hanno amato i miei figli”, dice la conduttrice. “Senza nulla togliere agli altri ragazzi, ma quell’edizione di Amici l’ha vinta lui e lo dimostrano tutte le pagine che ancora esistono e che sono dedicate a lui“, conclude il signor Domenico.











