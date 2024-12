Manca pochissimo alle vacanze natalizie e per molti programmi televisivi ci sarà qualche piccolo cambiamento. Ed è il caso di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino che si assenterà per un periodo a partire da venerdì 13 dicembre 2024. Chiaramente, lo show continuerà ad andare in onda ma non ci sarà la conduttrice. A rivelare tutto è stato il portale Dagospia.it che ha preceduto la domanda dei fan sul perchè dell’assenza di Myrta Merlino a metà mese. La presentatrice di Pomeriggio 5 andra via in anticipo prima delle feste natalizie.

Giuseppe Candela di Dagospia.it ha spiegato che Myrta Merlino andrà in vacanza in anticipo, ironizzando sulla scelta della conduttrice con “Quella stakanovista…” e rivelando che si assenterà a partire da venerdì 13. Il portale rivela che la conduttrice ritornerà dal 7 gennaio, il giorno dopo l’Epifania, per un totale di ben 3 settimane di vacanza dopo mesi di lavoro intenso a Pomeriggio 5. “La signora va in vacanza, in anticipo e per tre settimane…”, svela Dagospia, “Si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio…”. Intanto i telespettatori si chiedono se il prossimo anno ci saranno novità sul format.

Myrta Merlino, perchè è assente venerdì 13 dicembre 2024: ecco il nome del sostituto

Myrta Merlino va in vacanza da venerdì 13 dicembre 2024 e torna quasi un mese dopo, il 7 gennaio 2025 dopo una pausa di tre settimane. La conduttrice si fermerà proprio per le vacanze natalizie e il pubblico sta già facendo ipotesi su chi potrebbe andare a sostituirla in questo periodo. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, pare essere ormai certo che Myrta Merlino sarà sostituita momentaneamente da Dario Maltese, che si porta dietro la stima del pubblico dopo che durante l’estate 2024 ha sostituito Francesco Vecchi e Federica Panicucci nel programma “Morning News” della mattina.

“Dal prossimo anno potrebbe cambiare conduzione…” ha rivelato sempre Dagospia.it che ha anche accennato ad un possibile cambiamento del format a partire dal prossimo anno, probabilmente con degli spunti dal collega Alberto Matano che in Rai sta riscuotendo tanto successo. Oltretutto, iniziano anche a girare le voci su un sostituto definitivo della conduttrice, il cui nome ormai da anni risulta essere traballante alla conduzione di Pomeriggio 5. Per ora Alberto Matano resta in testa a tutti per quanto riguarda lo share, tanto che spesso diventa competitivo con i programmi in prima serata Rai.