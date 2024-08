Malattia Domenico Modugno e le cause della morte

Com’è morto Domenico Modugno? Il celebre interprete di Volare scomparso il 6 agosto del 1994 venne a mancare a causa di un infarto cardiaco all’età di sessantasei anni. La salma arrivò a Roma in aereo e fu portata nella sua villa per la camera ardente. Il funerale di Domenico Modugno fu tenuto nella basilica di San Sebastiano e poi fu seppellito nel cimitero Flaminio di Roma. Dunque, per quale malattia Domenico Modugno è morto? La causa fu l’infarto che seguì l’ictus che lo aveva colpito e messo a dura prova qualche anno prima.

La sua ultima canzone dal titolo Delfini fu incisa assieme al figlio Massimo, con cui cantò negli studi di Mara Venier a Domenica In in quella che fu la sua ultima apparizione in tv. In quella circostanza molti fan del cantante notarono la profonda stanchezza nel volto del cantante, che si presentò con una folta barba bianca ed un aspetto affaticato. Infatti dopo un ulteriore peggioramento il cantante morì nella sua abitazione di Lampedusa.

Com’è morto Domenico Modugno: l’ictus, il vizio del fumo e l’infarto

Dunque com’è morto Domenico Modugno? Abbiamo parlato dell’infarto letale e accennato all’ictus che lo colpì nel 1984. Tutto accadde durante una registrazione di una trasmissione su Canale 5, negli studi televisivi di Cologno Monzese. Il celebre cantautore ebbe un malore, che poi attribuì al vizio del fumo. Domenico Modugno infatti fumava quasi sessanta sigarette al giorno da anni.

Pare che il medico di servizio sottovalutò le sue condizioni e gli consigliò di prendere un’aspirina e tornare a casa a riposare. Ma poco dopo essere uscito dall’ospedale, il cantante si aggravò e venne ricoverato per un ictus. Le conseguenze furono severe: rimase infatti con un lato del corpo paralizzato e con difficoltà a parlare in maniera fluida e naturale.

