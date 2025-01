Domenico muore in Mina Settembre 3? Svelata tutta la verità: anticipazioni

La fine della seconda stagione di Mina Settembre, la fiction di Rai1 che vede protagonista assoluta Serena Rossi, si è conclusa con una domanda tragica e drammatica nei telespettatori: Domenico muore in Mina Settembre 3? Complice il temporaneo allontanamento nella scorsa stagione e soprattutto il finale sospeso in molti hanno ipotizzato la possibile morte del ginecologo con la sua conseguente uscita di scena. Ed invece dalle anticipazioni Mina Settembre 3 si scopre che Domenico è vivo vegeto! E non solo, avrà anche maggior spazio nelle trame della nuova stagione.

Anticipazioni Mina Settembre 3, prossima puntata 19 gennaio 2025/ Vandalizzata tomba della mamma di Rosaria

Dalle anticipazioni sulla fiction di Rai1 si scopre che Domenico tornerà a Napoli dopo un periodo a Barcellona e sarà al fianco dell’assistente sociale nel suo percorso per l’adozione di Viola, e c’è di più, finalmente sarà celebrato il matrimonio tra Mina e Domenico ma non tutto sarà all’insegna di rose e fiori. Non mancheranno, infatti, rivelazioni e segreti che rischieranno di mettere a serio rischio il difficile equilibrio che la coppia sta provando a costruire con Viola. Riuscirà l’amore di Domenico e Mina a superare anche questa ennesima sfida? Per saperlo non resta che seguire la serie di Rai1.

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 19 gennaio 2025/ Ozan scompare nel nulla e mente a Tarik

Anticipazioni Mina Settembre 3, grave lutto nella fiction Olga muore

Domenico muore in Mina Settembre 3? Assolutamente no, tuttavia la prima puntata della fiction di Rai1 si è aperta con un grave lutto: Olga è morta in Mina Settembre 3. La nuova stagione è iniziata a circa un anno di distanza dalla precedente con Olga (Marina Confalone) morta a causa del tumore. La morte della madre, con la quale il rapporto è ripreso solo di recente, sarà un duro colpo per la protagonista che per superarlo deciderà di trasferirsi in una nuova casa insieme alla zia Rosa (Marisa Laurito) e Viola (Ludovica Nasti). Infine, ci sarà anche un altro addio: Claudio (Giorgio Pasotti) non sarà presente in questa stagione. Mina farà la sua scelta tra l’ex marito ed il nuovo amore e così chiuse le dinamiche del triangolo amoroso non ci sarà spazio pqe questo personaggio nelle nuove puntate di Mina Settembre.