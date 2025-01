Dopo essere uscito leggermente dai riflettori in seguito a quello storico salvataggio – ci torneremo a breve – del quarto governo Berlusconi del 2010, oggi Domenico Scilipoti Isgrò è una persona (per certi versi) nuova che non ha ancora abbandonato la sua eterna vocazione politica ma che ha al contempo deciso di dedicarsi a pieno alla scoperta dei misteri della religione e dell’anima, affidandosi (ma assicura solamente a scopo scientifico) alle mani del noto profeta David Owuor: a dirlo è lo stesso Domenica Scilipoti nel corso di un breve scambio di battute con il Corriere dalla Sera nel quale ha raccontato la sua attuale vita e ragionato sul futuro.

Engel & Völkers: nel 2024 fatturato cresciuto del 13%/ Barna: "Nel 2025 punteremo su internazionalizzazione"

Partendo da quelle pagine di cronaca che l’hanno reso – in qualche modo – famoso, Domenico Scilipoti racconta che quella di abbandonare l’Italia dei Valori per fondare il gruppo ‘Reponsabili’ salvando di fatto il quarto mandato di Berlusconi con una singola trasformazione dell’opposizione in maggioranza fu “una delle decisioni più difficili” della sua carriera politica, rivendicandola come “una scelta responsabile” ma che gli costò parecchi momenti di tensione con gli ex alleati: difficoltà – spiega – alle quali è uscito “solo grazie alla fede e alla preghiera“; ma conservando al contempo la volontà di muovere ancora passi in politica, tanto che oggi spiega di star lavorando ad “un progetto centrista“.

Caterina Pappalardo uccisa dal figlio con 30 coltellate a Messina/ La presunta trappola del 26enne

La nuova vita di Domenico Scilipoti: “Affascinato dal profeta Owuor, ma lo seguo in quanto uomo di scienza”

Oltre a questo, Domenico Scilipoti racconta anche di essere un fervente lettore della Bibbia, ma “senza modernizzarla” e senza renderla parte di quel “cristianesimo da supermercato” nel tentativo di portare nel mondo “il pensiero cristiano” che dal conto suo non è certamente quello religioso”; mentre una delle sue missioni principali in questi ultimi anni è stata quella di seguire il profeta Owuor sia “in diverse tappe in Italia”, sia nel recentissima giornata di preghiera a Nairobi nella quale confessa di aver provato “una forte emozione”.

Giovanni Cassano, beni sequestrati al fratellastro di Antonio/ “Presunti proventi delle sue rapine”

Proprio a Nairobi Domenico Scilipoti racconta di aver assistito personalmente a persone malate che veniva guarite e a disabili che ricominciavano a camminare, ma in quanto uomo di scienza – ginecologo, ma anche medico legale – “ho fatto una copia delle cartelle cliniche di quei pazienti (..) per capire” se dietro ci sia una spiegazione medica; ma al contempo non nasconde di aver ascoltato con interesse alcune delle previsioni del profeta riconoscendo in alcune – come quelle “sul virus” – degli eventi che “poi sono successi“.