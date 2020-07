Don Alberto Ravagnani al Grande Fratello Vip? “No, mai”/ “Però vincerei di sicuro!”

Tra i tanti nomi di possibili partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini c’è anche quello di don Alberto Ravagnani. 26 anni, il don è diventato uno youtuber seguitissimo, soprattutto durante il periodo del lockdown, grazie a video dal titolo ‘A cosa serve andare a Messa?’, ‘Perché pregare il Rosario?’, ‘Come trovare la propria vocazione’. Dopo giorni di rumor, don Ravagnani ha però smentito tutto, Lo ha fatto in un’intervista rilasciata ad Avvenire.it, dove ha inizialmente scherzato, dichiarando “GF VIP? Vincerei di sicuro. A mani basse” e ha poi aggiunto “Si immagina che audience, con un prete dentro la casa? Quel prete, però, non sarò io”, smentendo dunque la notizia. Così ha svelato le motivazioni del suo no: “Non è il posto per me perché è un gioco. Di conseguenza è artefatto. Le relazioni – ha spiegato don Ravagnani – non sono gratuite, non sono libere e hanno sempre un doppio fine.”

Don Alberto Ravagnani, no al Grande Fratello Vip: “fake news”

Don Alberto Ravagnani, dunque, non sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Ma com’è nata, allora, la fake news della sua partecipazione? “Non so davvero e non voglio sbilanciarmi con le ipotesi.” ha tagliato corto. Poi però ci ha scherzato su: “mi piacerebbe molto sapere chi è questo prete che si è presentato a mio nome al provino”. È però probabile che la news sia nata solo per alimentare il gossip: “Non dubito che sarebbe stato interessante conoscere gli ospiti della casa ma per me è molto più importante dedicarmi alle relazioni vere e significative di cui sono responsabile e che mi stanno a cuore, alla mia parrocchia, all’oratorio, alla mia comunità e ai miei studenti”, ha concluso Ravagnani.



