Don Antonio Mazzi/ Il nuovo libro a Domenica In e la sorpresa de I Nomadi

C’è anche Don Antonio Mazzi tra i protagonisti di questa puntata di Domenica In. Oggi, domenica 27 giugno 2021, Don Mazzi è ospite di Mara Venier per presentare il suo nuovo libro ‘La speranza è una bambina ostinata’ al pubblico di Raiuno. Un’occasione ideale per fornire qualche anticipazione sulla sua nuova opera letteraria, ma anche per rivedere alcuni amici storici come come Beppe Carletti de I Nomadi, Giovanna Ralli e Ivan Cottini. Stando alle anticipazioni dell’appuntamento di oggi con Mara Venier e il suo programma, pare che Don Antonio Mazzi si esibirà in una bellissima coreografia sulla musica di ‘Rinascerò Rinascerai’. Di certo non ci annoieremo, considerando anche lo spessore culturale di Don Antonio Mazzi e delle se sue battaglie, in difesa delle categorie più fragili.

Don Antonio Mazzi, la pandemia e l’impatto devastante sugli adolescenti

Uno degli argomenti che sta più a cuore a Don Mazzi è il futuro dei giovani. Soprattutto dei giovani e degli adolescenti più fragili. Come quelli che hanno avuto forti ripercussioni emotive dopo quindici mesi di pandemia. In una intervista pubblicata sul sito del quotidiano online avvenire.it, Don Mazzi ha spiegato tutte le sue perplessità, oltre a dare una sua personale ricetta per sostenere i ragazzi nel graduale ritorno alla normalità. “Dipende tutto da da noi adulti, dalla nostra coscienza, siamo noi che non facciamo il nostro mestiere: aldilà delle chiacchiere, è ora che i genitori tornino a fare i genitori e gli insegnanti gli insegnanti, perché l’educazione è stata sottovalutata, con un discredito dei valori e un vuoto di progetti”, le bellissime parole di Antonio Mazzi. Del malessere dei giovani e delle loro prospettive future, inevitabilmente, se ne parlerà anche quest’oggi nell’intervista da Mara Venier a Domenica In. Un appuntamento da non perdere.

