Don Bosco, concorrente a The Voice Senior 2023/ Chi è? Prete cantante: “Ringrazio Gesù di avermi chiamato”

Chi è Don Bosco, concorrente a The Voice Senior 2023

Il secondo appuntamento con The Voice Senior 2023 trova sul palco anche un prete. Don Bosco è un simpatico 61enne il cui lavoro è… il prete! Prima di salire sul palcoscenico di The Voice Don Bosco si racconta alle telecamere di The Voice e spiega come nasce la sua grande passione per la musica.

“Io mentre canto sento una grande emozione, amore, ecco quello che sento. Il canto libera l’anima e guarisce il corpo.” esordisce Don Bosco. E racconta: “Io sto in Alta Valsassina, provincia di Lecco, ho 66 anni compiuti lo stesso giorno di Papa Francesco. – e racconta – Ho sempre cantato, sin da piccolo, insieme a mia sorella, scimmiottando i cantanti del tempo e facevamo anche due voci, i cori. Poi all’età di 23 anni decisi di entrare in seminario, di mettermi in gioco totalmente. Ora sono 37 anni che sono prete, non mi pento e sono felicissimo di esserlo. Ringrazio Gesù di avermi chiamato”.

Don Bosco, un prete cantante a The Voice Senior 2023

L’esibizione purtroppo non è delle migliori e, infatti, non convince la giuria. Nessuno dei coach si gira per lui che comunque ringrazia tutti. Quando però i coach scoprono la sua vera identità rimangono senza parole e dispiaciuti di non averlo scelto. I Ricchi e Poveri poi ammettono di conoscerlo personalmente e lo abbracciano con gioia.

