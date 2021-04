Don Dino Pirri, chi è?/ Sacerdote social “amico” di Diego Bianchi

Don Dini Pirri, nato a San Benedetto del Tronto l’8 luglio 1972, è sacerdote dal 2 maggio 1998. È stato vicario parrocchiale dal 2000 al 2003, nelle chiese di “San Benedetto Martire” in San Benedetto del Tronto e del “Sacro Cuore di Gesù” in Martinsicuro. Nel 2003 è diventato parroco di “San Pietro Apostolo” e successivamente della parrocchia di “San Niccolò” in Acquaviva Picena. Dal 2009 al 2014 è stato assistente ecclesiastico nazionale dell’Azione cattolica dei ragazzi. Dal 2015 è parroco a “San Martino” e alla “Madonna della Speranza” in Grottammare e dal 2017 è vicario nella forania “Madonna di San Giovanni”, che comprende le parrocchie di Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare e Ripatransone. Don Dino Pirri ha condotto su TV2000 il programma “Sulla strada”, commentando il vangelo della domenica. Ha pubblicato: “Dalla sacrestia a Gerico” e “Cinguettatelo sui tetti. Il vangelo di Marco su Twitter”. È autore del blog “Appunti di un pellegrino”.

Don Dino Pirri: il successo in tv e l’ultimo libro

Lo scorso anno don Dino Pirri è stato tra i protagonisti di una puntata di “Propaganda Live”, il programma di Diego Bianchi in onda il venerdì sera su La7. Il conduttore ha coinvolto il parroco della chiesa Madonna della Speranza di Grottammare durante la ‘social top ten’: Bianchi ha invitato gli spettatori a incrementare il numero di follower di Pirri, passato in pochi minuti su Instagram da 3 a 8 mila. Don Dino Pirri ha appena pubblicato, con Rizzoli, il suo ultimo libro “Lo strano caso del buon samaritano. Il vangelo per buoni, cattivi e buonisti”. Sul suo canale YouTube don Dino ha raccontato la genesi del libro: “Nei giorni in cui il Covid ci ha costretti a restare a casa mi sono messo a leggere il Vangelo e mi sono imbattuto in un incontro focoso tra Gesù e uno che pensava di aver capito tutto lui ma che alla fine si trova costretto a rileggere tutta la sua vita alla luce della parabola del buon Samaritano. Mi sono accorto che la storia di quel tale era la mia stessa storia, che pensano di aver capito quasi tutto della mia vita…”. Don Pirri ha voluto scrivere questo libro per raccontare che “quando il Vangelo tocca la vita accade qualcosa di meraviglioso”.

