Don Matteo 12, Anticipazioni 12 Marzo/ Ottava puntata: il parroco finisce nei guai

Anticipazioni Don Matteo, Cecchini si finge sacerdote

Anticipazioni Don Matteo, ottava puntata: le accuse di Chiara

Giovedì prossimo, 12 marzo, torna Don Matteo 12 su Raiuno. Dunque ritroviamo Terence Hill nella sua consueta collocazione settimanale, dopo lo spostamento della settima puntata. Le anticipazioni relative al nuovo episodio, intitolato ‘Non dire Falsa Testimonianza’, vedono i nostri protagonisti alle prese con un nuovo spinoso caso. In particolar modo Don Matteo viene preso di mira da una ragazza di nome Chiara, che sostiene di essere sua figlia, muovendo inoltre pesanti accuse sul parroco. Il personaggio interpretato dal mitico Terence Hill non risponde alle gravissime accuse di Chiara ma si chiude in un insolito silenzio che preoccupa persino chi lo conosce. Anna e il Maresciallo Cecchini si adoperano per aiutare Don Matteo, considerato innocente e pulito. Nino intanto deve fare i conti con alcuni problemi di famiglia, oltre a gestire l’arrivo di sua zia Luciana, che pensa sia diventato sacerdote. Nino chiaramente non vuole deluderla e decide di fingersi tale. Le anticipazioni ci svelano anche un bivio sentimentale per Anna, costretta a prendere una decisione dal punto di vista delle relazioni amorose. Chiara prova a scalfire la tranquillità di Don Matteo. Appuntamento fissato per giovedì prossimo alle ore 21.25 sempre su Raiuno.



